Apple Watch Pro : un modèle avec un tout nouveau design

Apple s’apprête à introduire une nouvelle montre connectée à la rentrée 2022 : l’Apple Watch Pro. Ce modèle, taillé pour les sportifs, voit d’ailleurs ses spécificités techniques fuiter sur internet depuis quelques semaines. Après quelques informations sur l’écran, le boitier ou encore la batterie de cette dernière, le journaliste Mark Gurman est venu dévoiler qu’elle profitera d’un nouvel atout de taille : un tout nouveau design.

Un nouveau boitier rectangulaire pour l’Apple Watch Pro

De multiples informations autour d’une Apple Watch spécialement conçue pour les sports extrêmes tournent depuis quelques semaines. Aux dernières nouvelles, Mark Gurman, journaliste chez Bloomberg, soulignait que ce nouveau modèle se nommerait Apple Watch Pro et débuterait à un prix de 900 dollars.

Avant cela, nous apprenions aussi de la bouche de l’informateur que l’Apple Watch Pro disposerait des avantages suivants : un boitier plus robuste, un écran plus grand et une plus grosse batterie que les montres connectées actuelles d’Apple. Désormais, Mark Gurman vient de parler du design de ce modèle attendu pour la rentrée 2022.

Dans sa dernière newsletter Power On parue ce dimanche, le journaliste explique ainsi que cette nouvelle gamme profite d’un tout nouveau design, présentant « une évolution de la forme rectangulaire actuelle, mais pas circulaire ». Le boitier n’aurait cependant pas de « tranches plates », comme plusieurs personnes le suggéraient pour l’Apple Watch Series 7 ou la future Series 8.

Au niveau des matériaux utilisés, Mark Gurman explique que l’Apple Watch Pro aurait un boitier « à base de titane pour une plus grande robustesse » de cette variante taillée pour les baroudeurs et les sportifs. Toujours à propos de ce nouveau modèle, le journaliste explique que le châssis sera bien plus large que les Apple Watch actuelles, rendant cette montre connectée « suffisamment grande pour ne s’adresser qu’à un petit nombre de consommateurs ».

