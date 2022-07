Apple Watch Pro : le modèle pour les sportifs débuterait à 900 dollars

Apple s’apprête à accueillir une nouvelle version d’Apple Watch en 2022. Plus précisément, les rumeurs tendent vers un modèle axé pour les personnes pratiquant des sports extrêmes. Finalement, Mark Gurman vient de suggérer que cette montre connectée se nommerait « Apple Watch Pro ». En plus de cela, le journaliste de chez Bloomberg a précisé un prix de départ de 900 ou 999 dollars. Ce placement tarifaire mettrait d’ailleurs peut-être fin à la collection Edition.

Une Apple Watch Pro coûteuse

Les rumeurs ne cessent de tomber autour des prochaines montres connectées d’Apple. Les informations les plus intéressantes sont celles autour du nouveau modèle ajouté à la gamme cette année. Prévue pour répondre aux besoins des sportifs, cette variante devrait notamment profiter d’un écran plus grand ; d’une batterie plus volumineuse ; et d’un boitier plus résistant.

Mark Gurman vient d’ailleurs de préciser à travers sa dernière newsletter Power On que ce produit se nommerait « Apple Watch Pro ». Il explique d’ailleurs que cette montre connectée viendrait remplacer la collection Edition proposée par Apple depuis 2014. Pour rappel, cette dernière privilégie des matériaux premium, avec par exemple des boitiers en céramique ou en titane.

D’ailleurs, le fait que le boitier de ce nouveau modèle soit plus résistant, notamment en remplaçant le cadre en aluminium par du métal, pour répondre à une activité sportive intensive devrait faire grimper la facture. En effet, le journaliste de Bloomberg a expliqué que l’Apple Watch Pro débuterait à un prix de 900 dollars, voire 999 dollars. À titre d’information, ce placement tarifaire dépasse celui de l’Apple Watch Series 7 en version 45 mm avec un revêtement en titane : 849 dollars (829 euros en France).

Cette augmentation de prix pourrait tout de même être justifiée par Apple via les autres avantages précédemment cités concernant ce nouveau modèle : l’écran de 1,99 pouce, soit avec une diagonale supérieure de +7 % par rapport à la Series 7 de 45 mm ; la nouvelle puce S8 ; ou encore la présente d’une batterie plus grande.

Outre les informations autour de l’Apple Watch Pro, Mark Gurman a parlé de l’Apple Watch Series 8. Il a principalement précisé que la grille tarifaire serait la même, et que l’écran serait de meilleure qualité.

