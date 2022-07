3 jeux vidéo de la semaine : Dune Spice Wars, The Quarry et Jurassic World Evolution 2 : Dominion Biosyn

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Dune Spice Wars nous plonge dans les affres guerriers et politique de l’univers de Franck Herbert. The Quarry est une immersion dans un film d’horreur pour un hommage au cinéma de genre des années 80. Enfin, retombons un peu en enfance, tout en restant de rigoureux gestionnaire avec Jurassic World Evolution 2 : Dominion Biosyn.

Dune Spice Wars

Surfant sur le succès du film Dune, voici que débarque Dune Spice Wars. Ce jeu de stratégie en temps réel veut nous immerger dans le conflit autour de l’Épice, aussi bien au niveau des combats, que de la politique et de l’espionnage. Nous avons quatre factions, la maison Harkonnen, Atreide, les Contrebandiers et enfin les Fremen. Principal regret, il n’y a pas de réel scénario, aucun lien avec le film si ce n’est le background. Nous sommes lancés à la tête d’une faction et vous devrez alors agir vite.

Vous partez de votre base avec juste un ornithoptère et toute la planète à explorer. Il vous faut trouver des terres riches en épices, d’autres en métaux, en énergie et ne pas oublier d’installer des Pièges à vents pour hydrater votre population. Nous sommes dans un STR assez classiques, récupérez des ressources, construisez des améliorations et des unités.

En parallèle nous avons en main la recherche scientifique être surtout la politique et l’espionnage. Ainsi, en plaçant des hommes au sein de chaque faction, vous aurez accès à des missions de sabotage par exemple. Régulièrement des votes du conseil du Lansdraad peuvent donner des bonus et des malus, à vous de réussir à avoir assez de voix.

Cela donne plusieurs niveaux de stratégie et enrichit l’aspect purement militaire de façon conséquente. Techniquement, c’est correct, mais rien de renversant. Les combats, les tempêtes et même les vers des sables ne sont pas très impressionnants. Il y’a un petit manque d’éclat, de maestria, mais cela n’entache pas tant que cela le plaisir, mais laisse un petit manque. Quant à la bande sonore, c’est là encore honorable, mais rien qui nous transporte.

Dune Spice Wars, notre avis

Le jeu est encore en accès anticipé et s’enrichit régulièrement. Actuellement, il est déjà très prenant, nous avons dépassé la centaine d’heures sans nous en rendre compte. Chaque faction impose une stratégie différente et cela nous donne une belle variété le long des parties. Certes, cela finit par être un brin répétitif, mais après une pause on redécouvre toujours avec plaisir ce beau challenge.

The Quarry

Si les jeux vidéo ayant pour but de nous faire frissonner sont Légion, ce sont principalement des titres d’action aventure. The Quarry qui a les mêmes ambitions se positionne comme un jeu narratif en hommage aux films d’horreur des années 80. Tout commence par le prologue, un couple d’animateurs qui veut arriver en avance dans leur camp de vacances et feront des rencontres qui nous mettent déjà dans l’ambiance.

Nous rentrons dans le vif du sujet quand nous incarnons tour à tour les membres d’un groupe de 6 animateurs de camps de vacances, 3 filles et 4 garçons. Nous sommes à la fin de l’été, les enfants sont retournés retrouver leurs parents et notre petit groupe se prépare au départ. Toutefois, les choses ne vont pas se passer comme prévu. Un scénario bien ficelé, qui tient en haleine et je ne vous en dis pas plus, mais nous avons facilement plongé dedans.

Le prologue est l’occasion d’assimiler les mécaniques de jeux. Nous en avons trois principales, les dialogues qui sont le gros morceau du jeu. En fonction de vos interactions, vous aurez plus ou moins d’information et surtout, l’opinion des autres protagonistes est impactée par vos questions, réponses et actions. Cela donne une arborescence très diverse offrant de nombreuses fins différentes. Les QTE sont le second point du gameplay. Durant les phases de poursuite en foret, ou juste quand vous cherchez un objet, un QTA peut apparaître. Il faut être vigilant, car le jeu est parfois très contemplatif et nous ratons un QTE à quelques secondes.

Néanmoins, quand vous courrez en foret, vous savez qu’il faut être vigilant. Tomber à cause d’une racine quand un monstre vous poursuit est rarement agréable. Enfin, nous avons des combats à l’arme à feu assez simple à prendre en main et assez rare.

Techniquement, 2K Games a fait encore une fois un excellent travail. Les graphismes sont soignés, la modélisation des visages de très bonne facture. Il est juste dommage que le travail d’animation pour les expressions n’aille pas encore plus loin. Il est déjà bon, mais manque de variété parfois et ne colle pas toujours aux dialogues. Visuellement c’est beau, nous avons vraiment l’impression d’être dans un camp de vacances entre foret et lac. L’ambiance sonore est du même niveau et l’ensemble, associé au scénario, elle vous fera sursauter plus d’une fois.

The Quarry, notre avis

Un superbe hommage vidéoludique à l’œuvre de Sam Raimi et nous avons passé des heures très intense, pleine de rire et quelques frissons. Ce jeu fait rarement peur, mais vous donnera un plaisir rarement égalé, surtout qu’il se trouve facilement à 35 euros.

Jurassic World Evolution 2 : Dominion Biosyn

Alors que Jurassic World Evolution 2 est sorti pour la sortie du film Jurassic World et pour le dernier opus nous avons droit à un DLC. Il apporte de nombreuses nouveautés comme une nouvelle campagne avec Alant Grant, Ellie Sattler et Claire Dearing. Vous devrez alors superviser la construction d’un centre génétique Biosyn. Ce qui vous ouvrira la porte de nouvelles aventures et au passage de quatre nouveaux dinosaures, tous à plumes : Pyroraptor et Thérizinosaure, le Dimétrodon et Quetzalcoaltus.

Des skins basées sur le film sont aussi proposées, par exemple le Tyrannosaure Rex à plumes et à cicatrices et des variantes des Parasaurolophe, Dreadnought ou encore Giganotosaure.

Le mode Chaos Theory est de retour avec un nouveau scénario ou Owen Grady cherche à capturer et héberger des dinosaures évadés. De nouvelles mécaniques de jeu permettent de créer de véritable troupeau et de les guider jusqu’au ranch d’Owen. Techniquement, le titre est identique au jeu original. Notons toutefois que le rendu des plumes est vraiment sympathique.

Jurassic World Evolution 2 : Dominion Biosyn, notre avis

Un DLC solide qui prolonge l’expérience et ravira les amateurs de jeux de stratégie et de dinosaures.