iPhone 12 Pro : est-il toujours intéressant par rapport à l’iPhone 13 Pro ?

Le marché des smartphones est en constante évolution. Chez Apple, quatre nouveaux iPhone sont proposés chaque année. La question du modèle est ainsi importante. Est-ce que la nouvelle génération est mieux que la précédente ? Les changements d’une génération à l’autre sont-ils nécessaires à mon utilisation ? Pour savoir si acheter l’iPhone 12 Pro est toujours intéressant alors que l’iPhone 13 Pro est sorti, il est important de connaitre les principaux éléments de différenciations entre ces deux modèles. Voici quelques éléments de réponse !

L’iPhone 12 Pro est-t-il encore un bon choix de smartphone ?

Premier point, le design. Ce dernier est somme toute identique entre les deux modèles, à l’exception près que le module photo est moins imposant sur l’iPhone 12 Pro. Les coloris quant à eux sont somme toute similaires, à l’exception du bleu qui est plus clair sur l’iPhone 13 Pro ; et des coloris exclusifs, vert foncé pour le plus récent ; contre du violet pour le 12 Pro.

Côté performances, un simple petit changement différencie les deux modèles : un cœur GPU en plus, soit des performances plus élevées sur l’iPhone 13 Pro. Sachant que l’iPhone 12 Pro est déjà très bon dans ce domaine, le gain de puissance ne s’avoue pas des plus essentiels pour jouer par exemple.

L’écran de cette nouvelle génération profite tout de même d’un avantage de taille, un taux de rafraichissement adaptatif, variant de 1 à 120 Hz en fonction du contenu affiché à l’écran. Même si cette nouveauté est intéressante pour proposer une meilleure gestion de l’autonomie, elle n’est pas essentielle pour profiter de la fluidité d’iOS sur l’iPhone 12 Pro. D’ailleurs, l’autonomie est très bonne sur ce modèle avec environ une journée et demie à deux jours d’utilisation polyvalente.

Au niveau de la partie photo, un changement est de la partie pour le module arrière : un zoom optique x3 pour l’iPhone 13 Pro, contre x2 pour l’iPhone 12 Pro. Même si cette nouveauté permet de zoomer plus loin, son usage n’est pas si récurrent que ça pour une utilisation classique. En effet, un zoom x2 vous amènera déjà à une bonne distance pour capture un moment de vie.

Dernier point à prendre en compte, le prix. En effet, l’iPhone 13 Pro est affiché à un prix de départ de 1 159 euros. De son côté, l’iPhone 12 Pro affiche un tarif plus abordable, débutant aux alentours de 859 euros en neuf ou encore 730 en reconditionné (comme Back Market). À la vue des nouveautés de la génération actuelle, il semble donc plus qu’intéressant d’opter pour la génération précédente, proposée en moyenne entre 300 et 420 euros moins chers.