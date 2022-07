Sport : 25 % des Français privilégient le Hip-Hop et le RnB pour leurs entrainements

Sennheiser, spécialiste du monde de l’audio, vient de partager une nouvelle étude autour de la musique et du sport. Plus précisément, la firme allemande s’est intéressée aux styles de musique écoutés par les Français durant leurs entrainements. Les résultats montrent notamment que le Hip-Hop et le RnB sont favorisés chez les sportifs.

La musique qui rythme les entrainements des Français

Réalisée par Panelbase, cette nouvelle étude commanditée par Sennheiser montre en premier lieu que 25 % des Français optent pour le Hip-Hop et le RnB durant leurs entrainements. A contrario, très peu de sportifs se tournent vers la musique classique ou la house (1 %). Mais il n’y a pas que la musique… En effet, 5 % des sondés choisissent d’écouter des livres audio ou des podcasts afin de garder son esprit occupé tout en faisant de l’exercice.

Sennheiser souligne par la suite que les résultats de l’enquête dévoilent que les Français se différencient par rapport aux autres pays dans le domaine de l’écoute musical durant le sport, exception faite pour les États-Unis. Nous apprenons par exemple que la Pop est favorisée chez les Japonais (34%), les Australiens (30%), les Allemands (28%) et les Anglais (28%).

Les plus jeunes tranches d’âges écoutent d’ailleurs les mêmes styles de musique durant leurs entrainements. En effet, les résultats montrent que la génération Z (31 %) et la génération Y (30 %), soit les 16-29 ans et les 30-45 ans, privilégient bien les sons Hip-Hop et RnB. Cependant, 25 % des participants faisant partie de la génération X (40-60 ans) se tournent principalement vers le rock et le métal.

David Holm, chef de produit Sennheiser Sports, déclare : « Qu’il s’agisse de parcourir le dernier kilomètre d’une course à pied ou de battre un record à la salle de sport, la musique nous pousse à maintenir le rythme ». Le professionnel recommande ainsi : « Avec une excellente paire d’écouteurs comme nos nouveaux SPORT True Wireless, il est possible de se concentrer sur sa séance d’exercice et de profiter de la musique pour se motiver ».

