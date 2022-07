PS5 : voici les nouveautés de la mise à jour de juillet 2022

En ce mois de juillet 2022, Sony vient de déployer une toute nouvelle mise à jour logicielle pour la PS5. Cette version 22.01-05.50.00 vient proposer un bon nombre de nouveautés à destination des joueurs et des joueuses, dont des options supplémentaires pour le mode de faible latence automatique (ALLM) ; le Game Base ; mais aussi du côté de l’accessibilité.

Quoi de neuf en juillet 2022 avec la mise à jour de la PS5 ?

Pour ceux qui ont la chance d’avoir mis la main sur une PS5, sachez que Sony propose en ce mois de juillet 2022 une nouvelle mise à jour logicielle pour sa console. Connu sous le numéro de version 22.01-05.50.00, le nouveau patch offre logiquement de meilleures performances, mais aussi des fonctionnalités supplémentaires pour les joueurs.

Pour commencer, sachez que le mode de faible latence automatique, alias le mode ALLM, vient s’acquitter de nouvelles options : Automatique, pour faire basculer automatique votre téléviseur en mode faible latence lors du lancement d’un jeu vidéo sur PS5 ; et Désactivé, l’activation de ce mode opérera uniquement lorsque le VRR est actif, soit le taux de rafraichissement variable.

Quelques changements sont aussi de la partie du côté du Game Base de la PS5, le menu permettant d’accéder à la liste d’amis. Ce dernier est désormais divisé en trois parties : Amis, Partys et Messages. À titre d’information, le mot Partys désigne désormais les chats vocaux. Ils peuvent d’ailleurs être ouverts ou privés afin d’en limiter ou non l’accès. Dernier point, Sony est venu simplifier le processus de refus de demande d’ami en ajoutant tout simplement un bouton « Refuser ».

Pour finir, deux options d’accessibilité sont ajoutées sur PS5 : la prise en charge de six langues supplémentaires (russe, arabe, néerlandais, portugais brésilien, polonais et le coréen) ; et la possibilité d’activer le son mono sur son casque (comme les nouveaux Sony Inzone H3, H7 ou H9) ou ses écouteurs.

