Sony Inzone H3, H7 et H9 : de nouveaux casques gaming pour PC et PS5

Sony vient de faire son grand retour dans le gaming en annonçant une nouvelle gamme de casques : les Sony Inzone H3, H7 et H9. Ces derniers sont bien évidemment compatibles avec la dernière console du constructeur japonais, la PS5, mais aussi pour les joueurs et joueuses PC.

Les casques gaming Sony Inzone H3, H7 et H9

Avec les Inzone H3, H7 et H9, Sony cherche à séduire les joueurs et joueuses PC, même si ces derniers sont aussi compatibles avec la PS5. Pour commencer, les Inzone H7 et Inzone H9 sont deux modèles sans fil, le premier proposant une autonomie de 40 heures, contre 32 heures pour le second. Ces deux modèles profitent d’ailleurs de la charge rapide, permettant de profiter d’une heure de jeu grâce à 10 minutes de charge. Le Inzone H3 opte de son côté pour du filaire.

Au niveau des similitudes, les trois casques Inzone annoncés par Sony profitent d’un microphone sur perche souple pouvant être basculé vers le haut. Une fonction « Muet » est sans grande surprise de la partie. Le design se veut assez similaire entre chaque modèle. Le constructeur annonce la présence d’un coussinet large et doux pour l’arceau ainsi que des oreillettes pensées pour réduire la pression sur les oreilles.

Pour la partie son, les Inzone H3, H7 et H9 de Sony proposent un son spatial 360° activable grâce au logiciel Inzone Hub. Cette dernière permet de renforcer la visualisation spatiale en aidant les joueurs à détecter précisément les bruits de pas et de mouvement. À noter, l’application pour smartphone Personnalisation du Son Spatial 360 permet de profiter d’un son spatialisé optimisé en fonction de la forme de vos oreilles.

La firme nippone évoque notamment la présence de conduits sur les coques sur ces casques gaming pour optimiser la reproduction de son de basse fréquence, amélioration ainsi les basses. Pour finir, le Sony Inzone H9 profite d’un avantage de taille : la réduction de bruit grâce à la présence de microphones supplémentaires. Un mode « Bruit ambiant » est d’ailleurs de la partie afin de rester à l’écoute de son environnement.

Sur PS5, Sony annonce que les casques Inzone H3, H7 et H9 proposeront quelques petites particularités : des indications à l’écran pour modifier les réglages du casque ; un bouton balance jeu/voix pour régler le son dans votre jeu vidéo et celui du chat vocal ; et la technologie Tempest 3D AudioTech, permettant de profiter de sons immersifs et d’un audio spatial de meilleure qualité.

Les nouveaux casques gaming de Sony seront disponibles durant le mois de juillet 2022 en France. Le Inzone H3 sera lancé au prix de 100 €, contre 250 € pour le H7 et 300 € pour le H9.