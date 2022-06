Stadia Pro : les jeux offerts par Google en juillet 2022

Avec l’arrivée du mois estival de juillet 2022, Google est venu annoncer la liste des nouveaux jeux offerts sur son service de cloud gaming. Les utilisateurs abonnés à Stadia Pro pourront ainsi ajouter six nouveaux titres à la bibliothèque de jeux, dont Five Nights at Freedy’s: Security Breach ; Roguebook ; Worms W.M.D ; ou encore Fast and Furious : Spy Racers Rise of SH1FT3R.

La liste des jeux offerts sur Stadia Pro en juillet 2022

Après Deliver Us the Moon ou encore Golf with Your Friends en juin 2022, Stadia revient avec de nouveaux jeux vidéo à offrir aux personnes abonnées à son service de cloud gaming. À titre d’information, il est possible de profiter de l’abonnement Stadia Pro au prix de 9,99 € par mois. L’abonnement permet notamment de profiter d’une cinquantaine de titres sans surcoût.

Par le biais d’un nouveau communiqué, la firme américaine a annoncé la possibilité de jouer durant 45 minutes au jeu vidéo Outriders Worldslayer. Nous apprenons ensuite l’arrivée de 48 nouvelles démos pour son service de cloud gaming. Pour finir, Google nous fait part des nouveaux titres offerts aux abonnés Stadia Pro en juillet 2022 :

Five Nights at Freddy’s: Security Breach ;

Centipede Recharge ;

Those Who Remain ;

Worms W.M.D. ;

Roguebook ;

Fast and Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3.

La firme de Mountain View annonce aussi l’arrivée de nouveaux jeux disponibles à l’achat et jouables sur son service de cloud gaming Stadia :

MY LITTLE PONY: A Maretime Bay Adventure ;

The Lapins Crétins : Party of Legends ;

Zoro: The Chronicles ;

Figment 2: Creed Valley.

Le billet de blog termine en soulignant aussi l’arrivée de la carte Deston dans le battle royale PUBG: BATTLEGROUNDS le 21 juillet 2022.