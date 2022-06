Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope arrive le 20 octobre 2022 sur Nintendo Switch

Après quelques mois d’attente, Nintendo vient finalement de cracher le morceau concernant la date de sortie de Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope. Lors du Nintendo Direct Mini du mardi 28 juin, nous avons en effet appris que le jeu de stratégie arrivera sur la Nintendo Switch le 20 octobre 2022. La nouvelle bande-annonce a d’ailleurs délivré quelques nouvelles informations sur le gameplay de ce titre.

Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope a été annoncé en juin 2021 lors d’un Nintendo Direct. Aucune communication n’avait ensuite été faite sur ce deuxième opus de jeu de stratégie dans l’univers de Mario, accompagné des lapins crétins. Le Nintendo Direct mini : Partners Showcase est finalement venu apporter quelques informations supplémentaires, dont la date de sortie du titre.

De ce fait, nous avons appris ce mardi que la Nintendo Switch accueillera Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope le 20 octobre 2022. La nouvelle bande-annonce permet aussi de découvrir que Bowser rejoindra l’équipe, composée jusqu’alors de Mario, Luigi et Peach. Le nouveau lapin Harmonie est encore de la partie avec ce trailer.

Le gameplay a aussi été précisé, plus précisément les déplacements. Sparks of Hope vient ainsi offrir un système de déplacement plus libre. Le système de déplacement par case de Mario + Les Lapins Crétins: Kingdom Battle vient ainsi être remplacé par un nouveau système optant pour une zone globale où chaque personnage dispose d’une simple zone de déplacement en fonction de ses caractéristiques.

Petite découverte supplémentaire, il est possible de tacler une bob-omb et la récupérer afin de la lancer sur les ennemis avant qu’elle n’explose. Certaines attaques classiques et spéciales ont aussi été montrées, mais aussi la possibilité de s’aider d’un allier pour sauter afin de se diriger vers une zone plus éloignée.

À noter, Nintendo a souligné qu’un showcase sur Mario + Lapins Crétins : Sparks of Hope aura lieu ce mercredi 29 juin 2022 afin d’en dévoiler plus sur le jeu vidéo. Cette conférence aura lieu à 18 heures sur la chaîne YouTube d’Ubisoft France, plus précisément à cette adresse.

