Facebook : les groupes évoluent en s’inspirant de Discord

Les groupes sur Facebook s’apprêtent à évoluer. Meta vient en effet d’annoncer que ces derniers allaient subir une refonte importante, se rapprochant d’ailleurs de ce que propose la plateforme Discord. Dans les détails, le réseau social teste une nouvelle barre latérale, mais surtout l’arrivée de channels pour les groupes.

Dans un nouveau billet de blog, Meta est venu partager les évolutions à venir des groupes sur le réseau social Facebook.

Pour commencer, la plateforme vient profiter d’un nouvel affichage pour la liste des groupes. Ces derniers sont présents via une barre latérale s’affichant à gauche de l’écran, et comportant une icône carrée pour chaque groupe. Facebook permet d’ailleurs d’épingler ses groupes favoris afin qu’ils apparaissent en premier, tout comme sur Discord et Slack.

En cliquant sur un groupe Facebook, les utilisateurs peuvent voir un menu comportant moult informations, comme la page d’accueil principal, les évènements, les différentes conversations Messenger, ainsi ou encore des channels. Ces canaux peuvent être des chats textuels, prenant la forme d’une discussion Messegner ; des salles audio, comme sur Discord ; ou des salles de flux où les gens peuvent publier et commenter des publications, comme votre fil d’actualité Facebook, mais uniquement réservé au groupe.

Le média The Verge a appris auprès de Kate Cichy, porte-parole de Meta, que ces changements pour les groupes Facebook arriveraient pour tous les utilisateurs dans les mois à venir.

