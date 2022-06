Facebook Messenger ajoute un onglet « Appels » pour passer rapidement des appels vocaux et vidéo

Meta est en train de déployer sur Facebook Messenger un changement important : un nouvel onglet nommé « Appels ». Comme son nom l’indique, l’objectif est de recenser tous les appels vocaux et vidéo récemment passés avec vos amis et votre famille. En plus de cela, cet espace permettra de relancer en un clin d’œil un appel.

Source : Digital Trends

Le site Digital Trends vient d’annoncer le déploiement de l’onglet « Appels » sur l’application Facebook Messenger sur les appareils tournant sous iOS et Android. Pour faire simple, cette nouvelle section fait office de journal d’appel pour le service de messagerie. Les utilisateurs peuvent en effet y retrouver tous les derniers appels vocaux et vidéo reçus ou émis.

Un visuel de la fonctionnalité montre les différentes informations affichées dans l’onglet Appels. Pour chaque appel, Facebook Messenger affiche la photo de profil de l’utilisateur récemment contacté, avec une petite bulle verte en bas à droite dans le cas où il est en ligne ; le prénom et nom juste à côté ; le moyen de communication (vocal ou vidéo), si l’appel est entrant ou sortant, ainsi que l’heure ou le jour de l’appel en dessous ; et tout à droite une icône permettant de relancer un appel vidéo ou vocal.

Tout en haut à droite, nous retrouvons aussi un bouton avec un téléphone et un autre avec une caméra afin de lancer rapidement un appel vocal en choisissant dans sa liste de contact. La fonctionnalité est pour le moment en cours de déploiement sur iOS et Android. Il se peut donc qu’il faille un peu patienter avant de voir arriver l’onglet Appels sur Facebook Messenger.

À noter, le site Digital Trends précise que la société mère de Facebook Messenger (Meta) a souligné avoir récemment constaté 40 % d’appels quotidiens en plus par rapport au début de l’année 2020. Au total, 300 millions d’appels seraient passés chaque jour depuis le service de messagerie. C’est face à ces nouvelles habitudes que l’entreprise aurait décidé d’implémenter cette nouvelle section dans l’application.

