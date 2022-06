PS5 : les jeux annoncés durant le State of Play de juin 2022

Ce jeudi 2 juin 2022 à 23 h 59, Sony est venu tenir un State of Play pour les jeux third-party et PlayStation VR 2 à venir sur PS5. Durant 30 minutes, la firme nippone est ainsi venue partager plusieurs bandes-annonces de titres, comme Final Fantasy XVI ; Horizon VR: Call of the Mountain ; Street Fighter 6 ; ou encore Resident Evil Village VR.

Récapitulatif du State of Play du 2 juin 2022, les jeux PS5 et PlayStation VR 2 annoncés

Trêve de bavardage, voici l’ensemble des jeux annoncés sur PS4, PS5 et PlayStation VR 2 durant le State of Play du 2 juin 2022 :

Resident Evil 4 : la PS5 profitera d’une version remake datée pour le 24 mars 2023. À noter, du contenu pour le PS VR 2 sera disponible ;

Resident Evil Village (PSVR 2) ;

The Walking Dead: Saints and Sinners: Retribution (PSVR 2) : affronter des hordes de zombies en fin d’année, sûrement lorsque le nouveau casque VR de PlayStation sera annoncé ;

Horizon: Call of the Mountain (PSVR 2) : une première bande-annonce avec du gameplay vient d’être dévoilée. L’occasion de découvrir que ce titre pour PlayStation VR 2 ne sera pas que de la contemplation, mais aussi de l’action ;

No Man’s Sky (PSVR 2) ;

Spider-Man: Remastered : un portage PC du premier titre paru sur PS4 et remastérisé pour la PS5 ;

Stray : incarnez un chat dans une ville cyberpunk dès le 19 juillet afin de retrouver votre famille, disponible gratuitement pour les abonnés au PlayStation Plus Extra et Premium ;

The Callisto Protocol : un jeu d’horreur à la troisième personne annoncée pour le 2 décembre 2022 sur PS4 et PS5 ;

Rollerdrome : un jeu de roller où vous serez armé jusqu’aux dents pour détruire les ennemis présents sur votre passage ;

Eternights : un jeu d’action/dating dans une ambiance d’anime, prévu pour 2023 sur PS4 et PS5 ;

Street Fighter 6 : la licence de jeu de combat est de retour pour 2023 ;

Tunic : le Zelda-like où vous incarnez un renard arrive le 27 septembre sur PS4 et PS5 ;

Season: A Letter to the Future : prévu pour cet automne sur PS4 et PS5, ce titre propose une aventure narrative semble-t-il touchante et contemplative.

Final Fantasy XVI : Square Enix est de retour avec du gameplay pour son prochain Final Fantasy, annoncé pour l’été 2023.

