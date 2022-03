Sony fusionne le PlayStation Plus et le PlayStation Now, voici les trois nouveaux abonnements !

Cela fait plusieurs mois que nous entendons parler du projet Spartacus de Sony, soit la fusion entre le PlayStation Plus et le PlayStation Now. La firme nippone vient finalement d’officialiser les choses en annonçant trois nouveaux abonnements sous l’appellation PlayStation Plus : Essential, Extra et Premium. Pour faire simple, c’est une réponse pure et dure aux Xbox Game Pass de Microsoft. Disponibles à partir du mois de juin 2022, découvrez dans notre article les avantages de chacune des nouvelles formules !

Les nouveaux abonnements au PlayStation Plus

La semaine dernière, Bloomberg a rapporté que Sony annoncerait son projet Spartacus cette semaine. Bonne nouvelle, le média avait bel et bien raison. En effet, le groupe japonais est venu dévoiler son concurrent au Xbox Game Pass de Microsoft. Pour cela, le PlayStation Plus et le PlayStation Now sont venus fusionner afin de proposer trois offres différentes :

PlayStation Plus Essential : les mêmes avantages que l’abonnement actuel, soit la possibilité de jouer en ligne et deux jeux gratuits chaque mois ;

et deux jeux gratuits chaque mois ; PlayStation Plus Extra : les avantages de l’abonnement Essentials + une collection de 400 jeux PS4 et PS5 évolutive avec des ajouts et des départs chaque mois ;

évolutive avec des ajouts et des départs chaque mois ; PlayStation Plus Premium : les avantages de l’abonnement Extra + 340 jeux supplémentaires, dont des titres PS3 jouables en streaming dans le cloud, un catalogue de jeux rétro sortis sur PS1, PS2 et PSP à jouer en streaming ou en téléchargement. Les jeux PS4 du palier Extra seront aussi jouables via le cloud gaming. Pour finir, des démos exclusives seront proposées de temps en temps afin de permettre aux joueurs de s’essayer à certains jeux les plus récents.

Grille tarifaire des nouveaux abonnements PlayStation Plus :

Essential : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an ;

Extra : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an ;

Premium : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an.

À noter, Sony a précisé que le catalogue de jeux PS4/PS5 proposé à partir de l’abonnement PlayStation Plus Extra proposera notamment à son lancement des jeux vidéo comme Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. Cependant, l’entreprise précise que contrairement à Microsoft avec son Xbox Game Pass, elle ne rendra pas disponible ses exclusivités dès le jour de leur sortie dans ce catalogue.

Les nouveaux abonnements PlayStation Plus seront disponibles dès le mois de juin 2022 pour la France. À noter, Sony précise que « les abonnés PlayStation Now transiteront automatiquement vers un abonnement PlayStation Plus Premium, sans surcoût ». Tous les titres accessibles en cloud gaming seront jouables de cette façon sur PS4, PS5 et PC.