PlayStation Spartacus : le concurrent au Xbox Game Pass arrive cette semaine

Sony semble enfin vouloir réagir face au Xbox Game Pass de Microsoft. En effet, moult rumeurs arrivent concernant un certain projet nommé Spartacus développé par la firme nippone. Ce dernier viendrait enrichir le PlayStation Plus de deux nouveaux abonnements afin de permettre aux joueurs de profiter de multiples avantages supplémentaires : catalogue de jeux ; service de cloud gaming ; essais de jeux… D’après un récent rapport de Bloomberg, la firme nippone devrait officialiser ces nouvelles formules durant la semaine du 28 mars 2022.

Le projet Spartacus arrive bientôt sur PlayStation

Depuis de nombreuses années, le Xbox Game Pass est devenu le service de prédilection des joueurs pour profiter via un simple abonnement d’un catalogue de jeux vidéo, dont certains sont disponibles via le service de cloud gaming de Microsoft (Xbox Cloud Gaming). De son côté, Sony reste assez discret avec son traditionnel abonnement pour jouer en ligne, le PlayStation Plus, et un autre pour le jeu en cloud gaming, le PlayStation Now. Cela fait cependant quelques mois que des fuites d’informations précisent que la contre-attaque de Sony ne devrait pas tarder.

Bloomberg est en effet venu annoncer l’existence d’un projet du nom de Spartacus chez Sony fin décembre 2021. Devant permettre au constructeur de riposter face au Xbox Game Pass, ce dernier se matérialiserait via de nouveaux abonnements au PlayStation Plus d’après une autre source. Deux formules devraient ainsi être ajoutées afin de permettre aux joueurs de profiter par exemple d’un catalogue de jeux récents ou rétro (PS1/PS2/PS3), mais aussi de jeux disponibles en cloud gaming.

Via une nouvelle publication, Bloomberg vient de rapporter que Sony devrait dévoiler son projet Spartacus très prochainement, plus précisément durant la semaine du 28 mars 2022. Le journal américain assure d’ailleurs de nouveau que « le nouveau service de Sony combinera deux de ses offres actuelles, PlayStation Now et PlayStation Plus ». Concernant le lancement de ces nouveaux abonnements, aucune information n’a été dévoilée. Nous ne savons donc pas s’ils seraient déployés directement après l’annonce ou quelques jours ou semaines plus tard.