PlayStation Now : les nouveaux jeux de mars 2022

Maintenant que mars 2022 vient de débuter, Sony vient d’annoncer les nouveaux jeux disponibles sur son service de cloud gaming PlayStation Now. En cette nouvelle période, quatre nouveaux titres sont ainsi accessibles en streaming : Crysis Remastered ; Shadow Warrior 3 ; Relicta ; et Chicken Police — Paint it RED! Si ces jeux vidéo ne vous disent rien, pas de soucis, nous vous présentons chacun d’entre eux dans notre article ci-dessous.

Les nouveaux jeux PlayStation Now de mars 2022

Alors que le mois de février 2022 apportait Grand Theft Auto : Vice City – The Definitive Edition ou encore Little Big Workshop, le PlayStation Now vient s’acquitter de plusieurs nouveaux jeux vidéo à partir du 1er mars :

Shadow Warrior 3 ;

Crysis Remastered ;

Relicta ;

Chicken Police — Paint it RED!

Commençons les présentations, le PlayStation Now accueille tout d’abord dès sa sortie Shadow Warrior 3, un FPS action où vous prenez le contrôle d’un ancien Yakuza et son ex-employeur partant dompter un dragon ancestral. À vous de choisir entre des armes blanches ou à feu afin de venir à bout de vos ennemis et accomplir votre mission. Crysis Remastered, un jeu emblématique remis au goût du jour, remet tout simplement les joueurs dans la peau d’un soldat équipé d’une nanocombinaison l’aidant à se camoufler, mais aussi dupliquer sa force, sa vitesse et sa résistance.

Pour finir, Chicken Police — Paint it RED ! vous fera mener l’enquête afin de résoudre une affaire des plus étranges. Fait perturbant, les protagonistes ont des têtes d’animaux et un corps humain ; et Relicta vous fera jouer une scientifique arrivant sur une intrigante base lunaire, des casse-tête et énigmes seront au menu pour avancer dans le jeu.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PlayStation Plus : les prochains abonnements se précisent !