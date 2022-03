PlayStation Plus : les prochains abonnements se précisent

En fin de la semaine dernière, de nouvelles informations concernant le projet Spartacus de Sony ont été dévoilées. Pour rappel, ce dernier fait référence à de nouveaux abonnements combinant les avantages du PlayStation Plus et du PlayStation Now. Cette fuite vient ainsi préciser la composition de ces formules ainsi que leur prix.

Les nouveaux abonnements PlayStation Plus approchent

Cela fait maintenant quelques années que le Xbox Game Pass prend de l’ampleur. Face à cette offre imbattable pour les joueurs, Sony n’a pas encore réagi. Cela ne saurait cependant tarder. Alors que de premiers détails apparaissaient fin 2021, évoquant un projet Spartacus venant fusionner le PlayStation Plsu et le PlayStation Now, le journaliste Jeff Grubb de VentureBeat vient de préciser les différents tarifs et compositions des prochains forfaits proposés par la firme nippone. Via un article, le journaliste explique ainsi que trois niveaux d’abonnements PlayStation Plus vont être proposés prochainement : Essential, Extra et Premium.

Pour faire simple, la formule Essential viendrait proposer les mêmes avantages que le PlayStation Plus actuel, soit l’accès aux jeux en ligne et des jeux offerts tous les mois. Le tarif serait ainsi similaire à celui que l’on connait aujourd’hui : 8,99 € par mois.

De son côté, le PlayStation Plus Extra ajouterait aux options précédemment citées l’accès à un catalogue de jeux. Nous pouvons ainsi supputer que cela ressemblerait à la bibliothèque du PlayStation Now, mais sans la possibilité de jouer via le service de cloud gaming. L’abonnement serait facturé à 13 dollars par mois, soit un prix avoisinant les 11 € par mois.

Pour finir, le PlayStation Plus Premium serait proposé à 16 dollars par mois, soit environ 13/14 € par mois. Il offrirait en plus des avantages de la formule Extra : un catalogue de jeux « classiques« composé de jeux PS1, PS2 et PS3 ; des essais de jeux durant une période définie ou via des démos ; et l’ajout du cloud gaming pour le catalogue du PS Plus Extra.

À la vue de cette révélation, il semblerait que Sony soit de plus en plus prêt à lever le voile sur ses nouvelles formules d’abonnements PlayStation Plus. Les rumeurs tendent notamment à souligner que ces derniers sont déjà disponibles en interne et qu’un déploiement dans les semaines à venir serait probable, possiblement, durant le mois de mars 2022.