Realme présente sa puissante charge ultra rapide 150 W – MWC 2022

Outre la partie photo ou encore la puissance, les constructeurs de smartphones misent beaucoup sur la charge rapide pour se différencier de la concurrence. Realme vient ainsi de présenter un nouveau système de charge ultra rapide lors du MWC 2022. Cette dernière propose une puissance de 150 W en filaire, ce qui permet de charger un smartphone de 0 à 50 % en seulement 5 minutes.

De la charge rapide 150 W chez Realme

Lors du MWC 2022 de Barcelone, Realme a notamment annoncé deux nouveaux smartphones : les Realme GT 2 et GT 2 Pro. Ces derniers profitent notamment d’une charge rapide 65 W. Cependant, la marque chinoise compte aller encore plus loin à l’avenir. En effet, un système de charge filaire nommé UltraDart Charge a été présenté par l’équipe responsable du marketing lors de cet évènement. Cette dernière permet d’offrir une charge rapide d’une puissance de 150 W sur un smartphone, soit une capacité de recharge de 0 à 50 % en 5 minutes.

Pour arriver à cet exploit, Realme a expliqué avoir fait réussi à gérer intelligemment la chaleur émise afin de garantir une durabilité de la batterie à plus de 1 000 charges via ce système de recharge ultra rapide de 150 W. En durée de vie d’un smartphone, cela s’apparente à trois années d’utilisation. Comme sur certains smartphones, tels que le Xiaomi 11T Pro ou le Xiaomi 12 proposant la charge 120 W, nous pouvons remarquer que le pourcentage arrondi au centième (deux chiffres après la virgule) de batterie monte rapidement via une animation.

Malheureusement, cette technologie n’est pour le moment qu’en démonstration. La firme chinoise n’a donc pas de modèle commercialisé en profitant pour l’instant. Cependant, elle a déjà confirmé que le Realme GT Neo 3 sera le premier smartphone de la marque à avoir droit à la charge rapide 150 W. Sa présentation est prévue dans le courant de l’année 2022.