Poco X4 Pro 5G : un smartphone Android abordable avec écran 120 Hz et capteur photo 108 Mpx

Xiaomi est de retour avec un tout nouveau smartphone abordable : le Poco X4 Pro 5G. À travers cette nouvelle génération, la firme chinoise vient tout simplement proposer un rapport qualité prix imbattable à seulement 299 €. Ce modèle profite de deux avantages de taille : un capteur photo principal 108 Mpx et un écran AMOLED avec taux de rafraichissement 120 Hz. Découvrez toute la fiche technique du smartphone dans notre article !

La fiche technique du Poco X4 Pro 5G

Pour commencer les présentations, parlons écran. Le Poco X4 Pro 5G profite d’un argument de taille pour son prix : une dalle AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels) avec un taux de rafraichissement de 120 Hz et d’échantillonnage allant jusqu’à 360 Hz ainsi qu’une luminosité maximale de 1 200 nits. Cette dernière est protégée par un Gorilla Glass 5 de Corning.

À l’intérieur, le smartphone embarque un processeur Snapdragon 695 couplé à 6 ou 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne (extensible via microSD jusqu’à 1 To). Le tout tourne sous MIUI 13. Au niveau de la photographie, le Poco X4 Pro 5G dispose d’un module arrière profitant d’un capteur principal de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx ainsi qu’un macro de 2 Mpx. La caméra avant est quant à elle de 16 Mpx. Pour finir, l’appareil est alimenté par une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 67 W.

En Europe, le Poco X4 Pro 5G est proposé au prix de 299 € en version 6/128 Go et 349 € pour la 8/256 Go. À noter, une promotion de 30 € pour le modèle standard et de 20 € pour la version supérieur est en ce moment disponible. Amazon et le site officiel de Poco vont même jusqu’à proposer le modèle 6/128 Go à 299 €. Ces rabais sont appliqués pour tout achat effectué entre le 2 mars et le 7 mars.