Honor Earbuds 3 Pro : mesure de la température et réduction de bruit active pour ces nouveaux écouteurs – MWC 2022

Le MWC 2022 est venu annoncer le retour en force de Honor en 2022. En ligne de mire, la marque a levé le voile sur les smartphones Magic 4 et Magic 4 Pro. Pour les accompagner, la montre connectée Watch GS 3 ainsi que les écouteurs sans fil Earbuds 3 Pro ont aussi été annoncés. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la nouvelle paire d’oreillettes audio du constructeur.

La mesure de la température corporelle pour les Honor Earbuds 3 Pro

Pour commencer les présentations, parlons du point principalement différenciant des Honor Earbuds 3 Pro : des capteurs de suivi en temps réel de la température corporelle, une fonctionnalité qui devrait prochainement être introduite sur les AirPods Pro 2.

En plus de cela, les écouteurs viennent profiter de transducteurs de 11 mm pour les graves et les médiums et d’un tweeter piézoélectrique pour offrir des « aigus clairs et riches. » Comme la plupart des écouteurs sans fil, la réduction de bruit active est de la partie, mais aussi des capteurs de proximité et une surface tactile pour contrôler la musique et répondre aux appels.

Au niveau du design, Honor n’est pas venu spécialement innover avec les Earbuds 3 Pro. Les écouteurs se rapprochent en effet des Earbuds 2 Lite. Pour un confort d’écoute, cette nouvelle génération dispose aussi d’un système d’évents afin de laisser filtrer l’air et limiter les effets de pression induits par l’utilisation d’écouteurs intra-auriculaires.

Pour une endurance à toute épreuve, cette nouvelle paire est certifiée IP54 afin de résister à la transpiration, les projections d’eau ainsi qu’à la poussière. Côté autonomie, la marque chinoise annonce 6 heures sur une charge et 24 heures avec le boitier. Ce dernier peut d’ailleurs être recharge en USB-C ou sans fil. Petites fonctionnalités supplémentaires à prendre en compte : un mode faible latence et une fonction multipoint pour connecter les écouteurs à deux sources simultanément.

Honor a annoncé que les Earbuds 3 Pro seront disponibles au prix de 199 €. Aucune date de lancement n’a pour le moment été annoncée.