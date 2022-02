Honor annonce la Watch GS 3, une nouvelle montre connectée au design raffiné – MWC 2022

Durant le MWC 2022, Honor est revenu sur le marché des smartphones en Europe avec les Magic 4 et Magic 4 Pro. Sans grande surprise, la marque chinoise a aussi accompagné ces modèles avec des accessoires : les écouteurs sans fil Honor Earbuds 3 Pro et la montre Honor Watch GS 3. Dans cet article, nous nous concentrons sur la fiche technique de cette nouvelle génération de montres connectées.

Un air de déjà vu pour la Honor Watch GS 3

Si le nom de cette montre connectée vous dit déjà quelque chose, c’est tout simplement parce qu’elle a été annoncée en Chine début janvier. Lors du MWC 2022, Honor est ainsi venu confirmer la watch GS 3 pour le marché européen.

Recommençons donc les présentations. La Honor Watch GS 3 profite d’une dalle OLED de 1,43 pouce de diamètre. La définition de l’écran est de 466 x 466 pixels pour une densité de 326 pixels par pouce ainsi qu’une luminosité de 1000 cd/m2. Son design se veut premium avec un format ultra-fin grâce à une épaisseur de 10,5 mm. Le boitier est de son côté en acier inoxydable 316L entièrement poli et l’écran profite d’un verre incurvé et résistant aux empreintes de doigt. Elle se veut aussi assez légère : 44 gr.

À l’intérieur, nous retrouvons les capteurs suivants : géolocalisation (GPS, Beidou, Galileo, Glonass et QZSS), accéléromètre, gyroscope et cardiofréquencemètre (mesure de la fréquence cardiaque et taux d’oxygénation dans le sang). 100 sports peuvent ainsi être suivis par la Honor Watch GS 3, dont 6 automatiquement. Un haut-parleur et un micro sont aussi de la partie afin de prendre des appels téléphoniques.

Pour finir, la batterie permet d’offrir une autonomie de 30 heures lorsque le GPS et le suivi d’activité sont activés. En seulement 5 minutes de charge, la Honor Watch GS 3 récupère 5 minutes de batterie. Trois coloris seront disponibles au lancement de la montre connectée Global Voyage (bleu), Streamer Classic (or) et Racing Pioneer (noir). Les prix annoncés sont de 229 € pour la version noire et 249 € pour les autres modèles.