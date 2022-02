Honor annonce les Magic 4 et Magic 4 Pro lors du MWC 2022

Après son émancipation de Huawei en 2020, Honor est resté assez silencieux sur le marché des smartphones en occident. Bonne nouvelle, la marque chinoise est de retour en cette fin février 2022 pour annoncer deux nouveaux modèles pour le marché européen, et donc la France : le Honor Magic 4 et le Magic 4 Pro.

Honor Magic 4 et Magic 4 Pro, de la puissance grâce au Snapdragon 8 Gen 1

Le premier élément clé à noter pour les Honor Magic 4 est la présence du tout dernier processeur haut de gamme : le Snapdragon 8 Gen 1. Pour l’accompagner, les deux modèles auront droit à 8 ou 12 Go de RAM.

L’entreprise souligne notamment que les smartphones profitent du système d’exploitation Honor Turbo X pour offrir une meilleure optimisation et propose la première technologie de rendu basée sur l’IA pour le jeu mobile avec son GPU Turbo X. Ce dernier permet aux joueurs de profiter d’une fréquence d’image et une connectivité au réseau « exceptionnelles tout en générant le moins de chaleur ».

Au niveau de la dalle, le Honor Magic 4 Pro vient profiter d’un écran incurvé LTPO de 6,81 pouces FHD+ (1 312 par 2 848 pixels et 460 PPI) afin d’offrir un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz. Il affiche notamment 1,07 milliard de couleurs ; profite d’une luminosité maximale de 1000 nits ; est compatible DCI-P3 et HDR 10+ ; et peut aussi upscaller un contenu SDR en HDR automatiquement et en temps réel. Le Honor Magic 4 de son côté a ne profite pas de ce dernier avantage et se contente d’une définition FHD+ de 1 224 par 2 664 pixels avec 430 PPI.

Côté photographie, le module arrière de l’Honor Magic 4 Pro profite d’un capteur principal de 50 Mpx (f/1.8) ; un ultra grand-angle 50 (f/2.2, 122°) et un téléobjectif périscopique de 64 Mpx (f/3.5) avec zoom optique 3,5x et zoom numérique 100x. Le modèle standard voit son téléobjectif tombé à 8 Mpx et proposé un zoom optique 5x et numérique 50x. Pour la vidéo, Honor précise que ses Magic 4 peuvent « filmer avec un niveau de qualité cinématographique », explique la marque dans un communiqué. Ils peuvent ainsi atteindre une « fréquence d’enregistrement vidéo de 60 fps (images par seconde) 10-bit Log 4K. »

À l’avant, nous retrouvons une caméra selfie grand-angle ouvrant à 100° pour les deux modèles. Le Honor Magic 4 Pro embarque en plus de cela une caméra de profondeur 3D pour la reconnaissance biométrique des visages. Ce modèle a aussi le droit à un capteur d’empreintes digitales 3D Sonic Qualcomm intégré sous l’écran. Pour l’autonomie, le Honor Magic 4 Pro embarque ainsi une batterie de 4 600 mAh compatible avec la charge rapide filaire 100 W et sans fil 100 W. Celle du Honor Magic 4 monte de son côté à 4 800 pour une recharge filaire de 66 W.

Les Honor Magic 4 seront disponibles durant le 2d trimestre 2022 en quatre coloris : blanc, noir, cyan et doré. La version standard en 8/256 Go débutera au prix de 899 €, contre 1 099 € pour la déclinaison Pro.