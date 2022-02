realme lance deux smartphones haut de gamme de la série GT 2 lors du MWC 2022

Lors du Mobile World Congress 2022 de Barcelone, le constructeur chinois realme a lancé deux nouveaux smartphones haut de gamme, les GT 2 et GT 2 Pro.

realme présente deux nouveaux smartphones haut de gamme

Après les Realme 9 Pro et 9 Pro+, la firme chinoise ne s’arrête pas là et vient d’annoncer sa nouvelle gamme de smartphones, estampillée GT 2. On retrouve une version classique plus abordable, équipée du Snapdragon 888, tandis que le la déclinaison Pro se veut résolument ultra premium, en embarquant toutes les dernières technologies.

Le realme GT 2 Pro inaugure l’écran Super Reality, premier écran plat AMOLED 2K au monde de 6,7 pouces, protégé par un verre Corning Gorilla Victus. On retrouvera un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz, tandis que le constructeur annonce une luminosité maximale de 1 400 nits.

Le realme GT 2 Pro est alimenté par le dernier processeur Snapdragon 8 Gen 1, couplé à 8 ou 12 Go de RAM et accopmagné d’un système de refroidissement par vapeur en acier inoxydable. Coté autonomie, on pourra compter sur une imposante batterie de 5 000 mAh, capable de se charger à 65 W.

Un design écologique, inspiré du papier

Le constructeur chinois a soigné le design de sa série GT 2 en s’associant au designer industriel Naoto Fukasawa. Son appareil est présenté comme « le premier smartphone au monde doté d’un design en polymère biosourcé » pour une conception durable et plus respectueuse de l’environnement.

La partie photo n’est pas en reste avec la présence d’un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels. Il est épaulé par un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec un angle de vision de 150°, ce qui est une première sur un smartphone. On retrouvera enfin une nouvelle génération de capteur macro avec une caméra à microlentille 40X.

La série GT 2 tourne avec l’interface realme UI 3.0 basée sur Android 12. Le constructeur s’engage également à apporter des mises à jour majeures du système d’exploitation Android pendant 3 ans, et d’apporter des correctifs de sécurité Android pour la série GT 2 durant 4 ans.

realme GT 2 et GT 2 Pro : prix et disponibilités

En ce qui concerne le realme GT 2, il reprend les mêmes caractéristiques que le realme GT 2 Pro, à savoir le design, la batterie, le realme UI 3.0 et la RAM. Il est en revanche doté d’un écran AMOLED E4 de 120 Hz et processeur Snapdragon 888.

Le realme GT 2 Pro, sera disponible à partir de 749,99 €, tandis que le GT 2, plus abordable, sera accessible à partir de 549,99 €. Tous deux seront disponibles en coloris Paper White, Paper Green, Steel Black et Titanium Blue à partir du 11 mars sur le site de realme.