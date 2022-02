Des conseils pour avoir la meilleure bio sur les sites de rencontres

La fête de Saint-Valentin déjà passée. Il n’est pas question de rester encore tout seul. Les selfies dans l’ascenseur, l’autodérision, les décolletés plongeants ou les chats n’ont d’original pour attirer l’attention sur les sites de rencontre. Quelles sont les astuces pour avoir des profils les plus likés sans être un as de la séduction ?

Restez naturel

Sur la photo de profil, il est important de faire son plus beau et large sourire. Les abonnés des sites de rencontre sont majoritairement intéressés par les profils qui affichent un joli sourire. Il faut penser à faire quelques cheeeses. Les portraits choisis doivent montrer véritablement le vrai visage. Une photo floue qui est prise de loin crée la méfiance. Il n’est pas question de rester dans l’ombre pour prendre la photo. Même avec un certain charme, une telle photo crée une certaine méfiance dans le rang des internautes. Ils plébiscitent le plus le portrait net. Un joli portrait capte vite l’attention. Les photos en pied prouvent qu’on ne cache rien. Les photos arrangées avec Photoshop sont prescrites. Les utilisateurs d’applis et de sites de rencontres ont en horreur les images retouchées. Il est recommandé d’assumer les petites imperfections. Le mieux serait de se servir en lieu et place des filtres Instagram.

Postez les photos récentes

La vérité est que la beauté intérieure ne compte pas sur un site ou une appli de rencontre. La photo d’un abonné est plus expressive que le texte d’un profil. Les maitres de la séduction qui postent des annonces de Rimbaud ou de Baudelaire sans aucune photo n’ont aucune chance. Les auto-portraits récents qu’on soit seul ou accompagné attirent l’attention s’ils sont récents. Il est déconseillé de se servir d’une seule seule photo sur son profil. Une certaine sélection d’un ensemble de photos en groupe ou en solo fait une première impression assez positive. Elle met d’ailleurs en valeur son groupe d’amis. Les photos récentes présentent fidèlement les tranches de sa vie quotidienne. La stratégie de roman-photo est payante. Elle renseigne sur la personnalité, le quotidien, la passion, les expéditions périlleuses…

Restez drôle

Les internautes adorent les profils marrants. Il faut se démarque du lot en faisant marrer. Les filles aiment bien les mecs drôles. Il ne faut point en faire de trop ou d’être lourd. Le profil séduisant est souvent rigolo. Une personne qui a l’air drôle sur son profil donne plus envie d’échanger ou de converser. Une description rigolote fait fondre la glace. Les hommes sur les applis, qui paraissent plus beaux et assez sûrs d’eux, ne gagnent point l’attention des filles. Des blagues peuvent être utilisées avec une certaine dextérité. Il est possible de se servir d’une citation célèbre pour sourire ou même se servir des paroles d’une chanson célèbre. Il n’est pas rare de voir certains internautes très astucieux rédiger une punchline d’introduction en se servant intégralement d’une série d’emojis. Ils se présentent ainsi de façon rapide d’une manière ludique. D’autres préfèrent se servir d’une succession de petites images pour marquer leur profil.