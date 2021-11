Comment transférer beaucoup de photos facilement en ligne ?

Les photos sont de nos jours de plus en plus nettes et fluides. Cela a pour conséquence de les rendre plus volumineuses donc plus pénibles à transférer et à partager. Mais pas de panique, la solution Française pour transférer des photos, vidéos de qualité ou tout autre document volumineux est disponible. TransferNow est la solution rapide, fiable et surtout accessible pour transférer facilement des données à tous vos contacts.

Envoyez plusieurs GO de photos et vidéos par TransferNow

Les réseaux sociaux sont un des moyens d’envoi de photos et vidéos, mais ont des limites de partage. L’envoi des photos ou vidéos par les réseaux sociaux n’est efficace que dans une certaine mesure, car les gros fichiers ne passent pas. Cependant avec les sites de transfert de fichiers en ligne de photos et vidéos, cela vous permet d’envoyer plusieurs gigas de données en une seule fois. Pour les fêtes ou les événements où vous avez immortalisé vos souvenirs avec vos proches et que vous tenez à partager ses photos et vidéo avec eux, la plateforme TransferNow est le service adapté pour vos besoins.

La solution alternative à wetransfer française est un outil performant et sécurisé pour envoyer ou recevoir des fichiers de toute taille. TransferNow vous permet d’envoyer gratuitement des dizaines de go de photos et vidéos à tous vos proches ou autres contacts. Cette solution très pratique vous permet de partager avec vos proches de façon rapide et sécurisée des documents et des fichiers volumineux. Avec n’importe quel appareil vous pouvez envoyer par mail vos photos et vidéos volumineuses ou créez un simple lien de partage grâce à votre navigateur internet.

Conservez la qualité de vos photos et vidéos

Pour faciliter le transfert, les réseaux sociaux réduisent la qualité des photos et vidéos transférées en compressant les fichiers. Cela leur permet d’avoir des fichiers moins volumineux. Mais les moments partagés en famille ou entre amis se doivent d’être immortalisés par des photos et vidéos de qualités irréprochables. Grâce aux sites de transferts, la qualité de vos données – quel que soit le nombre de gigas – reste intact car les fichiers ne sont pas traités. Avec un gestionnaire de transfert, vous pouvez même suivre et tracker les téléchargements de vos fichiers. Vous avez également la possibilité de retransférer vos données à d’autres utilisateurs sans forcément uploader à nouveau. Cela est très pratique et très efficace en cas d’oubli d’un destinataire ou pour gagner du temps. Vous avez également la possibilité de verrouiller par un mot de passe la page de téléchargement de vos transferts.

Il vous est difficile de transférer plus de 200 photos à vos proches, désormais rien de plus simple. Utilisez TransferNow et envoyez vos fichiers et documents en quelques clics ! Vos destinataires ont même la possibilité de prévisualiser les photos et vidéos avant de les télécharger. Si vous voulez plus vous faciliter l’utilisation il suffit d’importer au préalable votre carnet d’adresses. Ainsi, vous n’êtes plus obligé de saisir les adresses électroniques de vos destinataires. Cela constitue pour vous un gain de temps précieux. Si vous avez l’habitude d’envoyer des données à un certains nombres de vos contacts, votre gain de temps sera encore plus considérable si vous créez des groupes et listes de contacts.