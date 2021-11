Forfait mobile : dernier jour pour profiter de l’offre 70 Go à 5,99 € pour la Black Week !

À l’occasion de la Black Week, Cdiscount Mobile est venu proposer un forfait sans engagement très intéressant. L’opérateur virtuel offre en effet 70 Go de données mobiles en 4G pour la modique somme de 5,99 euros par mois pendant un an. Attention, il n’est possible d’y souscrire que jusqu’à ce soir minuit.

Un forfait mobile ultra-abordable pour la Black Week

Alors que le Black Friday approche, la Black Week est déjà l’occasion pour les entreprises de proposer des promotions sur leurs produits et services. Cdiscount Mobile a ainsi décidé de venir lancer un forfait sans engagement pas cher avec une belle enveloppe de données mobiles : 70 Go pour 5,99 euros par mois. Ce prix est fixé pour une période de 12 mois, puis passe à 12,99 euros par mois.

Avec ces 70 Go de données mobiles, vous pourrez profiter tranquillement d’internet à l’extérieur de votre domicile ou de votre travail durant tout un mois. Cela permet de profiter tranquillement de ses mails, ses réseaux sociaux, naviguer sur le web ou encore écouter de la musique ou des podcasts en streaming. En cas de départ à l’étranger, sachez que 9 Go de données mobiles seront disponibles chaque mois. On retrouve ensuite les très célèbres appels, SMS et MMS illimités.

Vous aurez ainsi tout le nécessaire pour communiquer et profiter d’interne dans ce forfait proposé juste en dessous des 6 euros par mois.

Des frais de 10 € vous seront facturés à la souscription d’un forfait mobile pour la commande de votre SIM triple découpe. Vous pouvez conserver votre numéro de téléphone actuel en renseignant votre numéro RIO lors de la souscription. Pour connaître votre numéro RIO, voici notre tutoriel.