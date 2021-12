Sony va riposter au Xbox Game Pass avec de nouveaux abonnements PlayStation Plus

Le PlayStation Plus semble désormais dépassé face au Xbox Game Pass. Le service par abonnement de Microsoft vient en effet proposer beaucoup plus d’avantages et notamment un catalogue de jeux conséquents à expérimenter sur de multiples supports (Xbox, PC, Mac, Android ou encore iOS). Sony ne semble cependant pas vouloir rester les bras croisés. Bloomberg vient en effet de dévoiler que la firme nippone travaillerait sur de nouveaux abonnements au PlayStation Plus visant à intégrer des avantages supplémentaires pour les joueurs.

Sony compte rivaliser au Xbox Game Pass grâce au PlayStation Plus

Le Xbox Game Pass jouit aujourd’hui de deux avantages conséquents : sa disponibilité sur de multiples supports, que ce soit en physique (console et PC) ou dans le cloud ; ainsi qu’une bibliothèque de jeux vidéo conséquente. Sony semble ainsi loin de rivaliser avec Microsoft, que ce soit avec le PlayStation Plus et le PlayStation Now. Un service concurrent serait cependant sur le point de naitre chez la firme nippone.

D’après Bloomberg, ayant réussi à mettre la main sur des documents internes de Sony, le projet « Spartacus » devrait bientôt permettre à l’entreprise de rivaliser face au Xbox Game Pass. Pour cela, elle transformerait le PlayStation Plus en trois abonnements différents. Le premier reprendrait les mêmes avantages que la formule actuelle, c’est-à-dire le jeu en ligne ainsi que des jeux gratuits tous les mois ; le deuxième offrirait en plus de cela l’accès à des jeux PS4 et « éventuellement » des jeux PS5 ; le troisième viendrait s’acquitter de démos, de la possibilité de jouer dans le cloud ainsi qu’un catalogue de jeux classiques sortis sur PS1, PS2, PS3 et PSP.

Outre l’évolution du PlayStation Plus pour concurrencer le Xbox Game Pass, Bloomberg déclare que Sony compterait s’attaquer plus intensément au marché du cloud gaming. L’objectif semble ainsi de proposer une réelle alternative au service numéro 1 dans ce secteur : Xbox Cloud Gaming.

Le média dévoile que les nouvelles offres de Sony devraient être lancées durant le printemps 2022. Il faudra donc encore patienter quelques mois pour voir arriver de possible changement dans l’offre d’abonnements de PlayStation.