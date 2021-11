PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS4 et PS5 en décembre 2021

Une fois n’est pas coutume, la liste des nouveaux jeux gratuits du PlayStation Plus prévus pour le mois prochain vient d’être dévoilée avant son officialisation par Sony. Grâce au site Dealabs, nous apprenons ainsi que les joueurs pourront profiter d’un des jeux faisant partie de la line-up de la PS5, Godfall ; l’action-RPG Mortal Shell ; ainsi que le jeu d’aventure LEGO DC Super-Villains durant le mois de décembre 2021.

Les jeux PS4 et PS5 offerts en novembre 2021 grâce au PlayStation Plus

Avant de parler des jeux gratuits du mois de décembre 2021 sur le PlayStation Plus, n’oubliez pas que vous avez jusqu’au 7 décembre pour ajouter les titres du mois en cours à votre bibliothèque sur PS4 et PS5. Comme ce fut le cas le mois dernier, la liste des jeux à venir est venue fuiter sur le site Dealabs. En effet, un internaute bien informé dévoile depuis quelque temps avec justesse les jeux vidéo prochainement disponible sur ce service.

D’après ces informations, les joueurs abonnés au PlayStation Plus pourront profiter gratuitement des jeux suivants durant le mois de décembre 2021 :

Godfall Challenger Edition – PS5 et PS4 ;

Mortal Shell – PS4 ;

LEGO DC Super-Vilains – PS4.

Si ces nouveaux jeux disponibles en décembre 2021 sur le PlayStation Plus ne vous disent rien, voici quelques mots à leurs sujets. Godfall (PS5/PS4) est l’un des jeux faisant partie de la line-up de lancement de la PS5 l’année dernière. Désormais disponible sur PS4 et PC, ce jeu est un action-RPG en vue à la deuxième personne. En solo ou en coopération, vous arpenterez un monde fantastique en dégommant une multitude d’adversaires et en récoltant un maximum d’équipements sur votre passage. On ne sait cependant pas ce que comprend la Challenger Edition, surement tous les DLC du jeu.

Mortall Shell (PS4) s’apparente à un Souls-like, soit un action-RPG dans la veine des jeux Dark Soul. Dans un univers sombre et ténébreux, il faudra être très habile afin de venir à bout des différentes créatures se dressant sur votre passage. Pour finir, le PlayStation Plus vous offrira LEGO DC Super-Villains (PS4), tout simplement un jeu lego, mais dans l’univers DC Comics. Comme son nom l’indique, vous ne contrôlerez pas des super-héros, mais plutôt des super-vilains. On pense notamment ici au Joker, à Harly Quinn, ou encore à Reverse Flash, DeadShot ainsi que Poison Ivy.