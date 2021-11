Games with Gold : les jeux gratuits sur Xbox en décembre 2021

Avec l’arrivée du mois de décembre 2021, Microsoft vient finalement d’annoncer la liste des jeux vidéo offerts avec le programme Games with Gold. Les abonnés au Xbox Live ainsi qu’au Xbox Game Pass peuvent ainsi venir profiter de quatre nouveaux titres : le jeu de stratégie carcérale The Escapists 2, le jeu de gestion Tropico 5 – Penultiumate Edition, le jeu d’action Orcs Must Die ! et le jeu de plateforme aérien Insanely Twisted Shadow Planet.

Les jeux Games with Gold de novembre 2021

Après avoir joué les déménageurs ou les rois durant le mois de novembre, le programme Games with Gold revient avec de nouveaux jeux en décembre. Comme d’habitude, Microsoft revient avec quatre nouveaux titres disponibles gratuitement :

The Escapists 2 : du 1er au 31 décembre (Xbox One et Series X|S) ;

: du 1er au 31 décembre (Xbox One et Series X|S) ; Tropico 5 – Penultiumate Edition : du 16 décembre 2021 au 15 janvier 2022 (One et Series X|S) ;

: du 16 décembre 2021 au 15 janvier 2022 (One et Series X|S) ; Orcs Must Die ! : du 1er au 15 décembre (360, One et Series) ;

: du 1er au 15 décembre (360, One et Series) ; Insanely Twisted Shadow Planet : du 16 au 31 déczembre (360, One et Series).

Si cette vidéo ne vous suffit pas pour comprendre les tenants et aboutissants des jeux Xbox offerts avec le programme Games with Gold du mois de décembre 2021, voici une courte présentation de chacun d’entre eux. The Escapist 2 est un jeu de gestion/simulation vous mettant dans la peau d’un prisonnier souhaitant s’évader. Seul ou en coopération avec trois amis, il faudra correctement élaborer son plan d’évasion pour échapper à la vie carcérale. Tropico 5 est de son côté un jeu de gestion vous mettant directement à la tête d’une république bananière. À vous de faire les meilleurs choix politiques afin d’ériger votre nation vers les sommets.

Games with Gold vous permettra ensuite de profiter sur Xbox d’Orc Must Die ! Votre objectif est simple : défendre votre forteresse face à des hordes d’orcs enragés. Outre vos armes, il sera possible d’utiliser des pièges et autres dispositifs pour dézinguer tous vos adversaires. À bord d’une soucoupe volante et amphibie, Insanely Twisted Shadow Planet vous proposera un jeu de plateforme et de tir où vous devrez explorer une planète hostile et dézinguer de la créature alien.

