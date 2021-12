Test des lunettes anti lumière bleue GUNNAR

Si vous passez vos journées devant le PC (que ce soit pour le travail, ou pas), vous avez déjà sûrement entendu parler de cette fameuse lumière bleue. Rapidement, ces dernières peuvent causer de la fatigue visuelle et dans certains cas accélérer l’arrivée d’une DMLA (maladie des yeux). Pour se prémunir et protéger au maximum vos yeux deux solutions s’offrent à vous. La première est d’utiliser les filtres anti lumière bleue fournis soit sur certains écrans, soit directement dans les différents systèmes d’exploitation.La deuxième option est de se munir de lunettes anti lumière bleue intégrant ce filtre directement dans les verres. C’est là que Gunnar entre en jeu avec différentes gammes de lunettes, que nous allons vous présenter dans cet article.

Si vous souhaitez approfondir le sujet, sachez que Gunnar met à disposition sur son site internet un article détaillé sur la lumière bleue, n’hésitez donc pas à aller le consulter.

Les lunettes anti lumière bleue Vayper – La référence

Le premier modèle dont nous allons parler se nomme Vayper. Comme pratiquement toutes les gammes de chez Gunnar, nous retrouvons différents types de protection allant de 35% à 98% de protection. Les 3 modèles que nous allons vous présenter aujourd’hui disposent d’une protection contre les lumières bleues de 65% (soit le second niveau de protection). Elle offre la meilleure protection pour une utilisation bureautique ou gaming.







Nous sommes ici en présence du pack Noël. Nous retrouvons la boîte classique de Gunnar (similaire à quasiment tous les modèles) ainsi qu’un torchon microfibre. Le tout est accompagné de sticker d’une édition limitée, très sympathique par ailleurs. Vous retrouverez en fin d’article une photo en recensant plusieurs d’entre eux.









Pour finir sur ce modèle, il est l’heure de vous faire un petit retour d’expérience sur les lunettes gaming GUNNAR Vayper. Nous sommes en présence d’un modèle plutôt confortable, avec un design légèrement sportif. Le maintien sur la tête est très bon, tout comme le confort de ce modèle. Même après quelques heures d’utilisation, aucune gêne ne se fait sentir, que ce soit au niveau des oreilles ou encore au niveau du nez. Du côté des verres, difficile pour ma part de vous faire part d’une amélioration, sachant que je n’ai jamais vécu de fatigue oculaire. Cependant, je peux confirmer que malgré une coloration relativement marquée, cela ne gêne en rien.

Le modèle Apex pour la bureautique

Avec le modèle Apex Onyx, Gunnar offre une solution plus mainstreams. En effet cette paire dispose d’un design très sobre, moderne et accessible à tout le monde. Point de pack Noël ici, mais nous retrouvons malgré tout une microfibre afin de pouvoir nettoyer facilement les verres.







Tout comme les trois modèles présentés aujourd’hui, nous sommes ici en présence de matériau de bonne qualité. Exit le plastique, nous ne retrouverons que de l’acier inoxydable sur les montures. Cela offre une finition de très bonne facture ainsi qu’un design qualitatif et un confort à toute épreuve.









Pour ma part ce modèle est celui que je préfère. De par son design plus passe-partout, il vous sera possible d’utiliser les lunettes pour écrans Gunnar Apex n’importe où sans se poser de question. Le support de nez et en silicone et est bien entendu ajustable. De ce fait, il sera aisé de la régler à votre convenance.

Les lunettes gaming FPS By Razer- Idéales pour les gamers

Finissons le tour de ces 3 modèles avec le plus orienté gaming. Et pour cause il s’agit ni plus ni moins que d’un partenariat avec l’une des plus grandes marques gaming du marché : Razer. La collaboration nous donne une paire de lunettes très bien finie, avec bien entendu des touches de couleurs vertes du plus bel effet. C’est également le pack le plus fourni de la sélection. En effet nous retrouvons donc une jolie boîte de transport, accompagné d’un chiffon microfibre, mais également d’une petite bouteille de liquide. Ce dernier permettra de nettoyer correctement les verres Gunnar.









Sur les branches nous retrouvons un petit rappel à la marque Razer, du plus bel effet. D’ailleurs, il est important de noter que malgré l’utilisation d’un casque, les lunettes n’auront pas tendance à vous gêner, du moins pour les modèles présentés aujourd’hui. Pour en revenir au lunettes gaming FPS By Razer, j’ai trouvé que c’était le modèle offrant le meilleur maintien des trois modèles.







Conclusion

C’est la première fois que je mets la main sur des produits Gunnar. J’ai déjà eu des lunettes antilumière bleue et il faut avouer que les modèles testés aujourd’hui sont bien au-dessus des modèles lambda que j’avais pu avoir. Personnellement j’aime beaucoup le modèle Apex Onyx, principalement pour son design et son confort à porter. Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez plus et foncez sur le site officiel de Gunnar. Vous pourrez trouver les modèles Vayper et Apex au prix de 79.90€ ainsi que le modèle FPS au prix de 99.90€.