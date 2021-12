Google Photos : le dossier verrouillé arrive sur plus de smartphones

Une bonne nouvelle vient d’arriver pour les personnes souhaitant cacher quelques photos présentes Google Photos. La firme américaine vient en effet d’annoncer que plus de smartphones pourront désormais profiter du dossier verrouillé. Ce dernier permet en effet de cacher certaines photos sensibles sur le service de stockage dans le cloud de photos et vidéo signé Google. Auparavant réservée aux smartphones de la marque, cette option va s’étendre à de nouveaux appareils Android dans un premier temps. De leur côté, les utilisateurs d’iPhone devront encore patienter.

Le dossier verrouillé de Google Photo se déploie sur plus de smartphones

Cela n’est pas nouveau, Google propose des fonctionnalités exclusives à ses smartphones Pixel. Parmi ces dernières, on retrouve notamment le fait de pouvoir profiter d’un dossier verrouillé sur Google Photos. Lancé en mai 2021, cette fonctionnalité permet de stocker certaines images et vidéos dans un dossier sécurisé par un mot de passe ou la reconnaissance biométrique. Google avait d’ailleurs annoncé en octobre que cette option serait disponible « pour plus d’appareils Android et même ceux sous iOS d’ici la fin de l’année ».

Bonne nouvelle, Android Police vient de repérer que la fonctionnalité commençait à arriver chez de nouveaux utilisateurs possédant un smartphone Android. Une notification de Google Photos est en effet venue les informer de cette nouveauté. Ils peuvent ainsi chiffrer directement des photos et vidéos sur leur téléphone.

Attention, les photos et vidéos ne seront plus disponibles dans le cloud, mais uniquement en local sur votre smartphone Android. De ce fait, il ne sera plus possible d’y accéder sur d’autres supports. À noter, il est impossible d’effectuer des capteurs d’écran dans le dossier verrouillé.

Pour accéder à cette nouvelle fonctionnalité sur smartphone Android, il suffit simplement de se rendre dans la Bibliothèque de Google Photos, sélectionnez l’option Suggestions utiles, puis Dossier verrouillé. Il est aussi possible d’écrire « dossier verrouillé » dans la barre de recherche du service.

Pour les utilisateurs d’iPhone (iOS), il faudra semble-t-il attendre encore un petit peu avant de voir arriver le dossier verrouillé dans Google Photos.

