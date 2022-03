Apple Watch Series 8 : vers des « mises à jour majeures » pour le suivi des activités et des puces plus rapides

Comme tous les dimanches, Mark Gurman est venu préciser les projets d’Apple via sa newsletters Power On. Le journaliste de chez Bloomberg est d’ailleurs venu souligner que 2022 serait « la plus grande [année] dans l’histoire d’Apple depuis le modèle original » pour les montres connectées Apple. Les Apple Watch Series 8 devraient ainsi apporter plusieurs fonctionnalités importantes, notamment au niveau du suivi des activités, mais aussi de la puissance des puces.

Une nouvelle révolution avec les Apple Watch Series 8 ?

Pour commencer, Mark Gurman est une nouvelle fois venu confirmer la line-up de trois nouvelles montres connectées Apple en 2022 : les Apple Watch Series 8 ; une nouvelle Apple Watch SE ; et une première Apple Watch tournée vers les sports extrêmes.

Au niveau des capteurs, le journaliste de chez Bloomberg souligne que « de nouveaux capteurs de santé majeurs » ne seraient pas prévus pour 2022. Une précédente fuite d’informations soulignait d’ailleurs le report à 2023 de nouvelles fonctionnalités de santé. Il serait tout de même possible qu’Apple introduise un capteur de température corporelle dans ses nouvelles montres connectées d’après Mark Gurman. Nous apprenons aussi que des « mises à jour majeures du suivi des activités et des puces plus rapides » seraient de la partie en cette année 2022.

Mark Gurman a ensuite souligné que 2022 pourrait être la dernière année pour l’Apple Watch Series 3. Pour rappel, la montre est vendue comme modèle d’entrée de gamme au côté de l’Apple Watch SE et des Apple Watch Series 7. Cette situation serait somme toute logique étant donné que ce modèle devient de plus en plus obsolète malgré son prix des plus attractifs.

Pour rappel, les Apple Watch sont généralement présentées en fin d’année aux côtés de la nouvelle génération d’iPhone, généralement en septembre. De plus amples informations sur les modèles à venir devraient ainsi continuer à venir durant les prochains mois avant l’annonce officielle de ces trois nouveaux modèles par Apple.

