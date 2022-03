Apple réfléchit à un iPad pliable se transformant en MacBook

Les rumeurs sur les écrans pliables d’Apple sont désormais relancées. Aux dernières nouvelles, la firme à la pomme préparerait un produit avec un écran pliable de 20 pouces. Mark Gurman vient de son côté souligner que cette dalle permettrait de proposer un produit hybride permettant de transformant un iPad en MacBook Pro doté d’un clavier tactile.

Crédit photo : AntonioDeRosa

Un iPad pliable de 20 pouces convertible en MacBook

La semaine dernière, Ross Young, analyste de Display Supply Chain Consultants (DSCC) spécialisé dans le marché des écrans, est venu parler des projets d’Apple dans le secteur du pliable. Outre un iPhone pliable pour 2025, il a notamment précisé le développement d’un écran pliable de 20 pouces par la firme à la pomme, expliquant notamment que cette dalle permettrait de « créer une nouvelle catégorie pour Apple et donnerait lieu à un véritable produit à double usage, un ordinateur portable doté d’un clavier de taille normale lorsqu’il est plié et pouvant servir d’écran lorsqu’il n’est pas plié et utilisé avec un clavier externe ». Selon lui, ce nouveau produit original pourrait être lancé en 2026 ou 2027.

Via sa dernière newsletter Power On, Mark Gurman vient maintenant mettre son grain de sel autour de ce projet de dalle de 20 pouces pliable. D’après le journaliste de chez Bloomberg, Apple travaillerait en effet sur un produit hybride profitant de cet écran atypique. Il précise ainsi que « la société pourrait opter pour un écran pliable de 20 pouces attaché à un clavier physique ou simplement avoir un côté de l’écran servant de clavier virtuel. On m’a dit qu’Apple a effectivement exploré un hybride MacBook/iPad pliable à double écran qui adopterait la deuxième approche. Il abandonnerait ainsi le clavier physique et le trackpad pour une base entièrement tactile« .

Ce projet ne serait cependant pas tout nouveau. En effet, Mark Gurman souligne que ce produit hybride serait en développement chez Apple depuis plusieurs années. Cela ne lui permet toutefois pas de supputer une date de lancement pour ce type d’appareil.