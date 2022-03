Nintendo Switch Online : des missions ajoutées pour gagner des récompenses

En ce début mars 2022, le Nintendo Switch Online vient profiter d’un ajout important : un nouveau système du nom de « Missions et Récompenses ». À travers ce dispositif, la firme japonaise souhaite proposer plusieurs moyens permettant de gagner des points, un peu à l’instar des succès sur Xbox, PlayStation et Steam. Cependant, ces derniers peuvent être utilisés afin d’obtenir différentes petites récompenses.

Des cadeaux pour les joueurs grâce au Nintendo Switch Online

Petit à petit, Nintendo fait évoluer son offre Nintendo Switch Online. Après l’ajout d’une formule Pack additionnel, offrant notamment le dernier DLC d’Animal Crossing et le Pass circuits additionnels de Mario Kart, le programme « Missions et Récompenses » est de sortie. Pour faire simple, les joueurs vont pouvoir récolter des points My Nintendo de Platine en jouant simplement à des jeux en ligne ou à des jeux rétro (NES, SNES…).

Dans l’application Nintendo Switch Online sur les consoles portables, vous pourrez retrouver une nouvelle section nommée simplement Missions et Récompenses. Cette zone permettra de visualiser les différentes missions disponibles et les points cumulés. Ces derniers peuvent d’ailleurs directement y être échangés contre des personnages (10 points), des fonds (5 points) et des cadres (5 points) afin de se créer une icône personnalisée. Il est aussi possible d’acquérir des fonds d’écran ou encore plus intéressants, des objets physiques en échangeant beaucoup de points sur la boutique officielle en ligne de Nintendo.

En fonction des périodes, certains jeux seront mis à l’honneur à travers des missions exclusives. La mission jusqu’au 31 mars est ainsi la suivante : Jouer NES : Titre vedette | Super Mario Bros. [50 Points Platine]. À noter aussi, toutes les récompenses de mars sont liées à Super Mario Odyssey et Animal Crossing: New Horizons. Les missions sans date de fin sont les suivantes : Jouer à un logiciel qui permet de jouer en ligne (1) : Un jeu par semaine [30 points de platine] ; Sauvegarder les données de sauvegarde (2) : Une fois par semaine [20 points de platine] ; Utiliser cette application (Nintendo Switch Online) : Une fois par semaine [20 points de platine].