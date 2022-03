Xbox Game Pass : les nouveaux jeux de mars 2022

Mars 2022 vient tout juste de débuter. C’est ainsi l’occasion pour Microsoft d’annoncer la première salve de jeux vidéo ajoutée sur le Xbox Game Pass pour le début du mois. Durant la première quinzaine de mars, sept titres seront ajoutés au service de jeux vidéo à la demande, dont deux jeux dès leur sortie : Young Souls et Far: Changing Tides. Nous retrouvons aussi Lightning Returns: Final Fantasy XIII ; Marvel’s Guardians of the Galaxy ; ou encore Microsoft Flight Simulator dans le cloud.

Les nouveaux jeux du Xbox Game Pass de mars 2022

Fin février, Microsoft est venu ajouter moult jeux sur le Xbox Game Pass, dont Mass Effect Édition Légendaire, Total War : Warhammer III ou encore Alice : Retour au pays de la Folie. Maintenant que le mois de mars 2022 est arrivé, Microsoft a présenté son calendrier pour la première quinzaine du mois :

Déjà disponible : FAR : Changing Tides (Cloud, Console et PC) ; Microsoft Flight Simulator (Cloud).

: 3 mars : Lightning Returns : Final Fantasy XIII (Console et PC).

: 10 mars : Kentucky Route Zero (Cloud, console et PC) ; Lawn Mowing Simulator (Xbox One) ; Marvel’s Guardians of the Galaxy (Cloud, console et PC) ; Young Souls (Cloud, console et PC).

Commençons les présentations avec les deux jeux disponibles dès leur sortie sur le Xbox Game Pass : Far : Changing Tides, incarnez Toe à bord de son navire et partez explorer des ruines oubliées sur terre et les profondeurs abyssales dans ce monde inondé ; et Young Souls, un beat’em up avec des éléments RPG à vivre en solo ou en coopération.

Microsoft Flight Simulator foule ensuite une nouvelle fois le service, mais cette fois-ci en version cloud. Nous pouvons aussi noter l’arrivée du jeu d’action dans l’univers Marvel des Gardiens de la Galaxie développé par Square Enix : Marvel’s Guardians of the Galaxy.

