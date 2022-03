Test – Innr Bulb, Spots et Filament : des ampoules connectées peu chères, simples et efficaces

Avec la démocratisation des assistants vocaux avec le Google Home ou Alexa, beaucoup de particuliers ont profité de l’occasion pour connecter tous leurs domiciles. Des volets aux aspirateurs, tout y passe. Parmi les plus importants changements, on note celui de l’éclairage avec le développement massif des ampoules connectées. C’est sur ce segment que se tourne Innr, avec une série d’ampoules connectées, mais aussi de LED, le tout adapté à des besoins spécifiques.

Ainsi, on retrouve une multitude de produits remplissant différentes fonctions comme les Wi-Fi Bulb (color ou white) pour un éclairage classique, les Wi-Fi Filament Bulb Vintage pour une ambiance plus tamisée ou encore les Spots pour les éclairages de salles de bains ou de plafonnier.

Innr Wifi Bulb White et White&Color

À la recherche de simplicité et d’efficacité ? Ces deux ampoules aux fonctions à la fois proches et pourtant différentes pourraient avoir de quoi vous séduire. Les deux ampoules disposent d’un degré d’éclairage similaire, d’une durabilité semblable, mais également d’une consommation assez proche (9W pour les Bulb White contre 9,5W pour les Bulb Color). En ce qui concerne la connectivité, les 2 ampoules (comme toutes les Innr) sont liées à l’application Innr qui permet de contrôler votre éclairage.

La principale différence au-delà du prix est que les Bulb Color vous offrent davantage de possibilités dans la puissance de l’éclairage d’une part. On note notamment la possibilité de modifier facilement la chaleur de la lumière qui varie entre 1800k et 6500k contre 2700k « fixe » pour les Bulb White. Ainsi, les ampoules se différencient par la température, mais également au niveau des options de couleur. En effet, le gros point fort des Bulb Color face aux White est qu’elles proposent un éclairage RGB avec la possibilité de choisir les couleurs, l’intensité et même de créer des modes d’éclairages personnalisés. En outre, si certains modes d’éclairage sont plus adaptés pour un certain type d’ampoules (identifiable aux vignettes en bas à gauche du packaging) avec les Bulb Color vous disposez d’une plus grande liberté pour créer vos ambiances.

Nos installations nous ont permis de les essayer dans plusieurs cas de figure, et nous avons été conquis. Dans un bureau comme dans une chambre, il devient indispensable de gérer la luminosité et les tons de couleurs selon l’activité. Au réveil et en soirée, on pourra tamiser l’éclairage pour s’accorder avec le cycle circadien, et choisir une couleur plus froide et vive en journée pour profiter de la luminosité maximale, qui n’a rien à envier à une ampoule classique.

Les Wi-Fi filament bulb Vintage

Ces ampoules, à la différence des autres Bulb, ont une apparence plus « travaillée » au sens ou elles adoptent un design vintage avec un filament visible. Idéales pour un salon ou un bureau, elles disposent de 2 modes phares. Le mode relax, idéal pour une soirée film et le mode travail idéal pour travailler avec un éclairage peu agressif. La connectivité est la même que pour les Bulb White et Color, mais le choix des options dans l’application est plus limité du fait des spécificités esthétiques de ces ampoules.

Une connectivité simple comme bonjour

Si je dois ne retenir qu’une chose de ces 2 semaines de test, c’est la simplicité avec laquelle on peut connecter et gérer ces ampoules. Pour les connect, rien de plus simple, vous flashez le QR code sur le goulot directement dans l’application Innr, vous entrez votre mot de passe Wifi pour qu’elles se connectent, et voilà. Vous pouvez désormais contrôler librement votre éclairage via votre smartphone (Android ou iOS) ou même grâce à votre Google Home ou Alexa. Et si vous disposez d’un pont Zigbee comme celui que propose la marque, vous pourrez contrôler vos luminaires depuis votre smartphone, peu importe où vous êtes. Lorsque l’on s’absente, c’est une fonctionnalité bien pratique pour s’assurer à distance que l’on n’a pas oublié une ampoule allumée.

De la durabilité

Un autre point fort de ce genre d’ampoule n’est autre que la durabilité de ces dernières. En effet au-delà de la consommation restreinte, ces ampoules assurent une longévité de plus de 25 000h avec un rang A+ en termes de consommation énergétique. De quoi vous garder en pleine lumière longtemps. Voir même sous les projecteurs si vous jouez un peu avec les options.

L’application Innr

Pour utiliser ces ampoules connectées de façon optimale, il vous est recommandé de télécharger l’application Innr (la même que pour connecter les ampoules). L’interface de l’application est simple, mais diablement efficace, vous vous y retrouverez rapidement sans soucis. Par ailleurs, l’application vous proposera également des modes d’éclairage prédéfinis afin de simplifier le paramétrage de vos ampoules le temps de vous familiariser avec l’interface.

Enfin, un dernier point important à souligner est la personnalisation offerte par l’application : vous pouvez gérer la couleur, la puissance, la chaleur, la répétitivité des boucles allumer/éteindre… L’option phare pour beaucoup reste cependant les programmes. En effet, vous pourrez par exemple créer librement des programmes afin que les ampoules s’allument et s’éteignent automatiquement selon l’heure de la journée ou selon la commande demandée à votre assistant connecté.

Conclusion

Ces ampoules connectées sont simples d’utilisation et les possibilités offertes par l’application en font une excellente entrée en la matière. En deux mots: simple et efficace. Elles constituent une alternative de qualité et moins couteuse aux Philips Hue, souvent avec des tarifs bien plus élevés.

Produit disponible sur Innr WiFi Ampoule LED Connectée Blanc E27, Compatible avec Alexa & Hey Google (aucun Hub Connecté requis), Blanc Chaud, Wi-Fi Smart Bulb, 2-Pack, WRB 765-2

Voir l'offre 29,60 € (14,80 € / unité)

Produit disponible sur Innr E27 WiFi Filament Bulb Edison Vintage Compatible avec Alexa & Google Assistant, Wi-Fi Smart Bulb, Dimmable, 2200K, ST64, 2-Pack, WRF 764-2

Voir l'offre 29,99 € (15,00 € / unité)

Produit disponible sur Innr GU10 ampoule LED connectée Couleur, Philips Hue* & Alexa compatible (hub connecté requis) RGBW, 16 millions de couleurs, RS 230C-2 (2-Pack)

Voir l'offre 79,41 € (39,70 € / unité)