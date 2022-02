PlayStation Now : les nouveaux jeux de février 2022

Le mois de février 2022 vient tout juste de débuter. Pour l’occasion, Sony est venu présenter les jeux disponibles via son service de cloud gaming : le PlayStation Plus. Cette période apporte ainsi quatre nouveaux titres au catalogue : Grand Theft Auto : Vice City —The Definitive Edition ; Through the Darkest of Times ; Little Big Workshop ; et Death Squared. Vous l’aurez donc compris, il y en a pour tous les goûts.

Les nouveaux jeux PlayStation Now de février 2022

Alors que les joueurs pouvaient s’envoyer en l’air avec Kerbal Space Program ou encore se battre dans Mortal Kombat 11 durant le mois de janvier 2022, le PlayStation Now vient s’acquitter de quelques titres supplémentaires à partir de ce 1er février :

Grand Theft Auto : Vice City – The Definitive Edition : jusqu’au 2 mai 2022 ;

Through the Darkest of Times ;

Little Big Workshop ;

Death Squared.

Pour les adeptes de la franchise GTA, qui ont d’ailleurs déjà pu profiter du remaster de GTA III depuis décembre dernier sur le PlayStation Now, un autre opus de la compilation remasterisé The Definitive Edition vient d’arriver en ce mois de février 2022 : GTA : Vice City. Sony apporte aussi à son service de cloud gaming le jeu de réflexion Through the Darkest of Times. Alors que le nazisme prend de l’ampleur en Allemagne, vous prendrez la tête d’un groupe de résistant souhaitant parer les plans de ce régime totalitaire.

Pour les plus débrouillards et amoureux du bricolage, l’arrivée de Little Big Workshop sur le PlayStation Now devrait vous satisfaire. Pour faire simple, vous allez devoir diriger une usine de fabrication de mobilier, de la gestion des employés à la livraison, en passant par la fabrication des produits. Pour finir, Death Squared vous plonge dans un univers de casse-têtes où vous devrez contrôler plusieurs robots dans différents niveaux.

