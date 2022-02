PS5/PS4 : lier son compte PlayStation à Discord est maintenant possible

Cela fait maintenant quelque temps que nous savons que Discord et PlayStation se sont rapprochés. En mai 2021, un partenariat avait en effet été signé entre les deux entités. Cependant, les joueurs n’ont jusqu’alors pas vu d’apports de cette collaboration à leur expérience de jeu. Bonne nouvelle, cela commence timidement à changer. Il est en effet désormais possible de lier son compte PlayStation Network (PSN) à un compte Discord. Cela permet notamment de montrer en direct votre activité vidéoludique sur les consoles Sony aux autres utilisateurs de la plateforme.

Montrer son activité de jeu PS4 ou PS5 sur Discord

Après plusieurs mois de silence, la collaboration entre PlayStation et Discord vient de se matérialiser par une première action : la possibilité de lier son compte PlayStation Network à un compte Discord. La plateforme est d’ailleurs venue annoncer dans un billet de blog : « À partir d’aujourd’hui, nous vous offrons la possibilité de connecter votre compte Discord à votre compte PSN et d’afficher votre activité de jeu PlayStation 4 ou PlayStation 5 dans votre profil utilisateur ! ».

Grâce à cette association, il sera possible d’afficher son activité de jeu PS4 ou PS5 directement sur son profil Discord. Autre point intéressant, il est possible d’afficher ou non son identifiant PlayStation. Cela permet ainsi à un utilisateur Discord de facilement le trouver afin de vous ajouter à sa liste d’amis. Voici un exemple ci-dessous :

Envie de connecter votre compte PlayStation à Discord, voici les manipulations à effectuer :