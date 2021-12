PlayStation Now : les nouveaux jeux de décembre 2021

Le cloud gaming continue d’évoluer chez Sony avec le PlayStation Now. Le service vient en effet profiter d’une nouvelle vague de jeux vidéo en décembre 2021. Pour ce dernier mois de l’année, la firme nippone vient notamment proposer le célèbre GTA III dans sa version remasterisée (The Definitive Edition), le jeu multijoueurs Spitlings, la compilation Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ainsi que le jeu de stratégie au tour par tout John Wick Hex. Si tout cela ne vous dit rien, découvrez quelques informations sur ces jeux vidéo dans notre article !

Les nouveaux jeux PlayStation Now de novembre 2021

En novembre, le PlayStation Now est venu profiter de jeux emblématiques comme le plateformer Celeste ou encore la compilation Mafia Definitive Edition. Maintenant que le mois de décembre 2021 est arrivé, Sony est venu annoncer les jeux gratuits sur PS4 et PS5 à travers le PlayStation Plus, et plus récemment les nouveautés pour le PlayStation Now. Comme à son habitude, le service de cloud gaming vient s’acquitter de quatre nouveaux titres pour ses abonnés.

A partir du 7 décembre, les joueurs pourront ainsi profiter des titres suivants :

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster ;

Grand Theft Auto III: The Definitive Edition – Jusqu’au 31 janvier 2022 ;

John Wick Hex ;

Spitlings.

Pour commencer, un nouveau Final Fantasy sera de la partie sur le PlayStation Now. Après Final Fantasy IX le mois dernier, c’est au tour du remaster HD de deux RPG sortis sur PS2 d’arriver : Final Fantasy X/X-2. La saga Grand Theft Auto est aussi à l’honneur avec l’arrivée du troisième opus dans sa version remasterisée (The Defenitive Edition) rednu disponible par RockStar le 11 novembre dernier. Cela permet notamment de profiter d’améliorations graphiques ainsi que des commandes similaires à celles de GTA V.

Vous pourrez ensuite profiter d’un jeu vidéo de stratégie au tour par tour bourré d’action : John Wick Hex. Et le tout petit dernier à fouler le service de cloud gaming de Sony est Spitlings, une expérience multijoueurs où vous devrez détruire le plus de bulles rebondissantes.

