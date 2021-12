Mobvoi Ticwatch Pro 3 : une montre connectée compatible Wear OS 3 – Idées Cadeaux Noël

À l’approche de Noël, Le Café Du Geek vous présente chaque jour des produits de qualité pour vous donner des idées cadeaux pour tous les gouts. En effet, il est parfois difficile de trouver le bon cadeau parmi tous les produits tech existants. Durant le mois de décembre, tous ces cadeaux présentés sous la bannière « Idées Cadeaux Noël » seront à gagner, alors restez à l’affut !

Après l’aspirateur laveur Dreame Z10, place à la septième idée cadeau ! Aujourd’hui, nous vous présentons une montre connectée de la marque Mobvoi, la Ticwatch Pro 3.

Mobvoi Ticwatch Pro 3 : une montre connectée endurante

Commercialisée en fin d’année 2020, la Mobvoi Ticwatch Pro 3 est l’une des premières montres connectées à embarquer le SoC Snapdragon Wear 4100, le dernier-né de la gamme Qualcomm pour les smartwatchs. Ce dernier lui apporte un gain de puissance et d’autonomie non négligeable par rapport aux autres processeurs. Ainsi, Mobvoi garantit une endurance de 72 heures en « Smart Mode », qui grimpe à 45 jours en « Essential Mode », que l’on peut activer lorsque bon nous semble.

Le constructeur a par ailleurs intégré sa technique double écran en version 2.0 : lorsque la dalle AMOLED principale s’éteint, un second écran TN (Twisted Nematic) placé en dessous et d’une plus faible puissance prend le relais et affiche l’heure, la date ou encore le nombre de pas. C’est cet écran basse consommation qui garantit une grande autonomie.

Une compatibilité Wear OS 3

Cependant, le SoC Snapdragon Wear 4100 a un autre atout : sa compatibilité avec Wear OS 3, le tout dernier système d’exploitation co-développé par Google et Samsung.

La montre connectée embarque de nombreux capteurs : GPS, capteur de fréquence cardiaque, accéléromètre, gyroscope, capteur de lumière ambiante, baromètre. Surveiller ses données de santé (stress, sommeil, respiration, saturation en oxygène) est également possible, notamment avec l’application Mobvoi.

La TicWatch Pro 3 est disponible en coloris Shadow sur Amazon au prix de 299,99 euros.

En partenariat avec Mobvoi Ticwatch Pro 3 Neuf 239.99 € Voir l'offre Neuf 347.99 € Voir l'offre

Produit disponible sur Ticwatch Pro 3 GPS Montre Connectée pour Hommes et Femmes, Wear OS by Google, Afficheur Double Couche 2.0, Longue durée de Vie de la Batterie

Voir l'offre 130,49 €

Envie d’en savoir davantage sur les montres de Mobvoi ? Découvrez notre test de la TicWatch E3 : une montre connectée abordable et puissante sous Wear OS !