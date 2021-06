Samsung présentera le nouveau Wear OS créé avec Google la semaine prochaine

À l’occasion du Mobile World Congress (MWC), Samsung tiendra une conférence de presse le lundi 28 juin. Sur la page de cet évènement, nous pouvons lire les principaux sujets qui seront abordés par la firme sud-coréenne « Écosystème Galaxy / Nouvelle expérience pour montre connectée / Sécurité mobile« . Des informations sur l’alliance avec Google et Fitbit devrait ainsi être abordées. Nous devrions de ce fait avoir de premiers détails sur la version de Wear OS, le système d’exploitation montre connectée de Google, co-développée avec Samsung.

L’avenir des montres connectées est désormais entre les mains de Samsung. Après avoir réussi à développer Tizen OS, un système d’exploitation performant et reconnu, la firme sud-coréenne s’est en effet alliée avec Google pour développer Wear OS. Le fruit de cette collaboration devrait bientôt dévoiler ses premiers résultats lors d’un évènement spécial prévu lors de la WWDC.

La nouvelle version de Wear OS bientôt présentée par Samsung

À travers le page de l’évènement Samsung, il est possible de se faire une idée des différents sujets qui seront abordés. Nous pouvons ainsi lire : « L’expérience Galaxy repose sur l’idée que l’innovation doit donner du pouvoir aux gens. L’écosystème Galaxy d’appareils connectés, de services et de partenariats offre aux gens le choix, la liberté et la possibilité. Nous réinventons les smartwatches, en créant de nouvelles opportunités pour les développeurs et les consommateurs. Et nous renforçons la sécurité, en offrant aux gens la protection dont ils ont besoin dans un monde ouvert et connecté« .

En premier lieu, nous devrions ainsi voir arriver des nouveautés pour l’écosystème de produits Galaxy. Nous pouvons voir d’ailleurs sur l’affiche la présence de tous les produits Samsung : ordinateur, montre connectée, smartphone et tablette. La seconde partie sera dédiée aux montres connectées avec très probablement la nouvelle version de Wear OS développée en partenariat avec Google. Pour finir, le logo Knox affiché sur le visuel de l’évènement renvoie directement à la partie de la conférence autour de la sécurité sur mobile. Pour plus de détails, rendez-vous le 28 juin à 19 h 15 !

