TEST – AOC AG456UCZD, plus qu’un écran, une expérience visuelle !

L’écran AOC AG456UCZD s’inscrit dans le format 21/9, offrant ainsi une largeur impressionnante qui évoque l’expérience cinématographique. Cette caractéristique, couplée à sa diagonale de 45 pouces, pose immédiatement la question : est-ce que cet écran mérite son prix ? Découvrez notre réponse à travers ce test complet.

Notre avis en bref sur le AOC AG456UCZD

Techniquement, le AOC AG456UCZD se distingue par des attributs notables. On retrouve une dalle OLED, un format 21/9 et une résolution de 3440 x 1440 pixels. Avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz et une courbure de 800R, cet écran crée une immersion totale. Il flirte avec l’idée d’un cockpit de pilotage. La luminosité exceptionnelle de 1000 cd/m² accentue l’attrait de ce modèle. Il se positionne ainsi à la croisée des chemins entre un moniteur PC traditionnel et une solution plus orientée vers les joueurs exigeants.

Fiche technique

Taille de la dalle 44.5 pouces ou 113 cm Courbure de la dalle 800R Type de dalle OLED Résolution 3440 x 1440 pixels, WQHD Ratio 21/9 Luminosité 1000cd/m² Contraste 1,5M:1 Taux de rafraîchissement 240Hz Temps de réponse 0,03ms (GtG) Ports 2x HDMI 2.0

1x DisplayPort 1.4

4x USB-A 3.0

1 prise casque

1x USB-C Prix PVC : 1699 €, 1199 € à l’écriture du test

Design du AOC AG456UCZD

Design général

Adoptant un design typiquement « gamer », le AOC AG456UCZD présente une esthétique agressive. Cela se traduit par des angles marqués et un châssis en plastique gris texturé. L’arrière de l’écran est orné d’un grand logo AOC, renforçant son identité visuelle. En termes d’ergonomie, le design a été pensé pour faciliter la connectivité. Les ports sont accessibles et bien agencés, tandis que le guide câbles intégré au pied améliore l’organisation de l’espace de travail. Le support fourni est non seulement compact, mais également ajustable, garantissant une adaptation optimale à l’environnement de l’utilisateur.

Au-delà de son aspect fonctionnel, le design du AOC AG456UCZD mise aussi sur l’esthétique pour séduire un public large. Les finitions soignées et les touches de couleur contrastantes sur le cadre et le pied donnent une impression de modernité et de haute technologie. L’éclairage RGB intégré à l’arrière de l’écran est personnalisable via un logiciel dédié. Il permet aux utilisateurs de créer une ambiance qui reflète leur style ou leur humeur. Cette attention aux détails esthétiques ne se fait pas au détriment de la fonctionnalité. Le design reste pensé pour une intégration harmonieuse dans tout type d’environnement de jeu ou de travail, affirmant ainsi sa polyvalence.

Connectique du AOC AG456UCZD

Le panel de connectiques de cet écran inclut deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4. On retrouve aussi une extension notable avec quatre ports USB-A et un port USB-C. Cela offre ainsi une polyvalence accrue pour la connexion de divers périphériques. La présence de haut-parleurs intégrés est à noter, mais la présence d’un port jack 3.5mm améliore cet aspect sonore. Cela permet l’utilisation d’un dispositif audio externe pour ceux souhaitant une sortie sonore meilleure.

En approfondissant l’aspect connectique, le AOC AG456UCZD dépasse les attentes standards avec son port USB-C. Il offre une solution pratique pour la charge de dispositifs mobiles ou le transfert de données à haute vitesse. Cette addition fait du AOC AG456UCZD un centre névralgique efficace pour connecter et charger simultanément plusieurs appareils. Ceci est idéal pour les configurations de bureau complexes, avec plusieurs appareils. En complétant cela avec le module KVM, il est possible d’aisément changer de source. Cela se fait en conservant son clavier et sa souris connectés à l’écran. De plus, les gestionnaires de câbles intégrés à la structure du support aident à maintenir un espace de travail épuré et organisé. Cela minimise l’encombrement et améliorant l’esthétique globale du setup.

Confort d’utilisation du AOC AG456UCZD

La courbure de 800R et la technologie OLED du AOC AG456UCZD favorisent un confort visuel supérieur. C’est possible grâce à une distance visuelle constante sur toute la surface de l’écran, réduisant la fatigue oculaire. Les ajustements ergonomiques disponibles, tels que la modification de la hauteur et de l’inclinaison, permettent de personnaliser l’expérience visuelle et d’éviter les désagréments physiques lors d’utilisations prolongées.

Pour renforcer le confort d’utilisation, le AOC AG456UCZD intègre des technologies avancées comme le flicker-free et le low blue light, qui aident à réduire la fatigue oculaire lors d’utilisations prolongées. Cette approche centrée sur le bien-être de l’utilisateur est complétée par une interface utilisateur intuitive, accessible via un joystick situé au dos de l’écran, facilitant les réglages de l’affichage sans perturber l’immersion visuelle. Le menu OSD, riche en options, permet aux utilisateurs d’ajuster précisément les paramètres de l’écran pour répondre au mieux à leurs besoins spécifiques, que ce soit pour le jeu, le montage vidéo, ou simplement la navigation web.

On notera quelque chose de génial également au sujet de cet OSD. La plupart des écrans OLED / QD OLED nécessitent un redémarrage « nettoyant » au bout d’un certain temps d’utilisation. Cela évite un marquage sur la dalle, si cela n’était pas fait. Un rappel s’affiche donc via l’OSD, en superposition de ce que vous voyez. Habituellement, les autres écrans affichent cela en plein milieu de l’écran, là où le viseur se place quand on est en jeu. Là, ce n’est pas autant invasif, mais se place à droite de l’écran.

Qualité d’affichage du AOC AG456UCZD

Les performances d’affichage de l’AOC AG456UCZD sont remarquables grâce à sa fréquence de rafraîchissement de 240 Hz et à sa résolution UWQHD. Ces caractéristiques garantissent une fluidité visuelle exceptionnelle, particulièrement appréciable dans les jeux vidéo ou lors de la visualisation de contenus HD. La qualité OLED, avec ses noirs profonds et ses couleurs éclatantes, enrichit chaque détail visuel, offrant un contraste dynamique qui plonge l’utilisateur au cœur de l’action.

Sur le plan de la qualité d’affichage, le AOC AG456UCZD brille par sa capacité à reproduire des couleurs extrêmement précises et un spectre de couleurs étendu, ce qui est crucial pour les professionnels de la création visuelle. La calibration d’usine de l’écran assure une fidélité des couleurs dès la première utilisation, avec un support pour des profils colorimétriques étendus comme sRGB. Pour les cinéphiles et les gamers, la technologie HDR supportée amplifie l’expérience en enrichissant la dynamique visuelle, en offrant des scènes sombres détaillées et des éclats lumineux impressionnants, rendant chaque scène plus immersive que jamais. Dans l’ensemble, il se rapproche beaucoup de cet écran LG, surtout quand on regarde les caractéristiques techniques.

Conclusion : que vaut le AOC AG456UCZD ?

Le AOC AG456UCZD est un écran qui mérite l’attention pour ses performances élevées en gaming et son expérience visuelle immersive. Bien que son utilisation en bureautique puisse sembler surdimensionnée en raison de ses caractéristiques haut de gamme, il offre un espace de travail vaste et confortable pour ceux qui cherchent à combiner travail et loisir sur un seul écran. Malgré une résolution qui pourrait être perçue comme excessive pour des tâches quotidiennes simples, l’écran trouve sa véritable valeur dans les environnements où la qualité visuelle et la réactivité sont primordiales.

