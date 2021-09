Test – TicWatch E3 : une montre connectée abordable et puissante sous Wear OS

Durant le mois de juin 2021, Mobvoi a lancé une toute nouvelle montre connectée sous Wear OS : la TicWatch E3. Avec ce nouveau modèle, le constructeur chinois a réussi à introduire beaucoup de fonctionnalités inhérentes aux modèles haut de gamme dans un produit puissant avec un design soigné, tout en étant abordable (199 €). Après deux semaines de test, voici notre avis sur ce produit !

Présentation de la TicWatch E3

Design

Le look de la TicWatch E3 se veut très sobre avec un boitier gris en plastique. La montre est directement livrée avec un bracelet en silicone noir de 20 mm, bien évidemment interchangeable avec d’autres bracelets de la même taille.









Sur la tranche droite, on retrouve deux boutons : un en haut pour ouvrir le menu des applications, et celui du bas pour accéder rapidement à un raccourci ou une application précise. Entre les deux boutons, un micro, et sur la tranche gauche un haut-parleur.





À l’arrière, la montre connectée s’équipe des capteurs de santé (cardiofréquencemètre et SpO2) et d’une broche pour recharger la batterie. Sur la face avant, la TicWatch E3 profite d’un écran HD de 1,3 pouce (360 par 360 pixels) avec un verre incurvé 2.5D.





Au niveau des dimensions, la montre sierra à la plupart des poignets grâce à son cadran de 44 mm. La TicWatch E3 dispose ensuite d’une épaisseur de 12,6 mm pour un poids de 32 grammes.

Les spécificités techniques

Concernant le reste de la fiche technique, la TicWatch E3 s’équipe tout d’abord de la puce Snapdragon Wear 4100+. Cette dernière offre des performances largement supérieure à la génération précédente, la Snapdragon Wear 3100, que ce soit au niveau du GPU (+ 150 %), du CPU et de la mémoire (+ 85 %) et de l’économie de batterie (+ 25 %). Pour accompagner cette puce, on retrouve 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne.

La TicWatch E3 embarque ensuite un GPS, un capteur de fréquence cardiaque et un capteur SpO2. La montre est certifiée IP68 et peut ainsi résister à l’eau jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes, mais aussi à la poussière. Le NFC est aussi de la partie afin de vous permettre d’effectuer vos paiements sans contact directement avec Google Pay. Pour finir, l’autonomie de la montre est annoncée à 1,5 jour grâce à sa batterie de 380 mAh.

Logiciel et interface

L’ensemble des éléments précédemment cités permettent de faire tourner la dernière version de Wear OS 2 avec les diverses applications présentes sur le Google Play Store. Petit bonus, Mobvoi a déjà confirmé que la montre profiterait de Wear OS 3, soit le dernier système d’exploitation de Google développé en collaboration avec Samsung. Cette mise à jour devrait arriver durant le second semestre 2022.

Préinstallés sur la TicWatch E3, on retrouve logiquement plusieurs applications Google, mais aussi des applications santé TicWatch. On découvre ainsi : TicExercice pour les entraînements ; TicPouls pour suivre l’évolution de sa fréquence cardiaque, TicSommeil pour… le sommeil et TicOxygène pour le taux d’oxygène dans le sang ; TicSanté récapitule l’ensemble des données récoltées via les précédentes applications ; TicZen pour surveiller le stress ; TicRespiration pour se relaxer ; TicBruit pour mesurer les dB ambiants et TicCare pour suivre les indicateurs de santé d’autres utilisateurs ayant une TicWatch, comme les membres de votre famille par exemple. Petit bonus, l’application TicEnregistrement permet de prendre des notes vocales.

Applications santé TicWatch

Au niveau de l’interface, on retrouve logiquement les gestes classiques de WearOS : un swipe vers le bas pour accéder au centre de contrôle et aux paramètres ; vers la gauche pour l’Assistant Google, vers la droite pour les widgets et vers le haut pour les notifications. Le bouton du haut permet d’accéder aux applications, celui du bas à un raccourci (prédéfini pour ouvrir l’application TicExercice).

La surcouche TicWatch permet notamment de profiter d’un Mode Essentiel visant à limiter l’activité de la TicWatch E3 à l’affichage de la date et de l’heure, la mesure de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et le comptage des pas. Ce mode est d’ailleurs programmable à des heures précises (la nuit par exemple) ou lorsque le niveau de la batterie atteint un certain niveau. On note aussi la présence d’un mode always-on afin d’avoir tout le temps l’écran de la montre allumé.

L’application Mobvoi

Outre la partie logicielle de la montre, il est important de parler de l’application Mobvoi pour smartphone Android. Pour commencer, la Page d’accueil permet de voir l’ensemble des informations récoltées par la TicWatch E3 : l’activité, le sport, le sommeil, la fréquence cardiaque, le stress ainsi que le bruit. En ouvrant chacune de ces sections, nous avons en plus le droit à des informations détaillées.

La partie Appareil permet de gérer la TicWatch E3 : visualiser les cadrans installés, mais aussi en acheter de nouveaux ; télécharger les notes audio enregistrées avec TicEnregistrement, mais aussi les captures d’écrans. Il est aussi possible de faire remonter des commentaires ou trouver des informations pour utiliser la montre.

La section Compte offre l’opportunité d’accéder à un rapport de remise en forme et de santé, de partager des données avec d’autres applications (Runkeeper, Strava ou encore Google Fit) ou gérer les paramètres de son compte par exemple.

Application Mobvoi TicWatch

Notre avis sur la TicWatch E3

Design

Pour commencer, nous avons beaucoup apprécié le design de la TicWatch E3. Malgré l’utilisation du plastique, la montre ne fait pas toc. Ce matériau se fait d’ailleurs rapidement oublier et ne se remarque généralement pas au premier coup d’œil. Même si elle n’est pas OLED, la dalle offre une qualité d’affichage très satisfaisante tout au long de la journée, que l’on soit à l’intérieur ou à l’extérieur. Sa taille est d’ailleurs assez grande pour naviguer sur la montre et voir les différentes informations affichées.

Utilisation

En utilisation, la montre connectée propose une expérience utilisateur de qualité. La puce Snapdragon Wear 4100+ délivre en effet des performances à la hauteur pour profiter d’une navigation fluide et sans accroc. Cela permet aussi une bonne efficience énergétique avec une autonomie de 1,5 jour en utilisation standard, et un jour si vous partez faire du sport dehors ou écoutez de la musique sur Spotify par exemple. À noter, le mode Essentiel de la montre TicWatch E3 est un gros plus pour allonger l’autonomie jusqu’à 2 jours.

L’interface est similaire à l’expérience Wear OS habituelle, rien ne change. Au niveau des applications, il faut tout de même souligner le très bon travail de Mobvoi concernant le suivi santé avec plusieurs services permettant de visualiser au jour le jour différentes données, mais aussi se relaxer et enregistrer l’activité de nos séances de sport. L’application Android Mobvoi permet d’ailleurs d’avoir un visuel très intéressant pour analyser les données enregistrées dans le temps grâce à la TicWatch E3.

Qualité des capteurs

Du côté de la qualité des capteurs, nous vous rapportons les résultats présentés par notre confrère Pannacotech, plus spécialisé que nous sur le sujet, dans sa vidéo de test. Par rapport à une ceinture cardio, il souligne que la TicWatch E3 enregistre des résultats similaires au niveau de la fréquence cardiaque, mais qu’elle a parfois du mal à enregistrer les baisses sur les pics et les repics. Le capteur SpO2 quant à lui profite de résultats similaires à un oxymètre de pouls. Le YouTubeur constate ensuite une différence de 5 % à 10 % au niveau du nombre de pas enregistrés par la montre par rapport à un podomètre. Le GPS est de son côté assez précis, mais le signal GPS peut mettre du temps à être trouvé, voire pas du tout, lorsque la TicWatch E3 n’est pas connectée à un smartphone.

Conclusion

Après deux semaines de test, la TicWatch E3 s’avoue être une montre connectée très efficace dans la vie de tous les jours. Que ce soit pour suivre différentes données de santé, faire rapidement des recherches avec Google Assistant, recevoir des notifications ou enregistrer nos entraînements, la montre connectée fait très bien le travail tout au long de la journée. Ajoutez à cela un design sobre, un prix abordable ainsi qu’une expérience utilisateur fluide, rapide et agréable, et vous avez une montre connectée prête à concurrencer les modèles haut de gamme. On reprochera tout de même une autonomie assez limitée, qui oblige bien souvent à charger la TicWatch E3 tous les jours.

Pour information, vous pouvez profiter de 5 % de réduction pour acquérir la montre connectée sur le site de Mobvoi en utilisant ce lien ou en entrant le code SIXIFR lors de votre commande !