Netflix lance un abonnement 100 % gratuit

Dans certains pays, Netflix décide d’innover en testant différentes formules d’abonnement. Au Kenya, le service de streaming américain vient ainsi de lancer une offre 100 % gratuite à destination des utilisateurs Android. Ce dernier permet de profiter d’un quart de la bibliothèque Netflix, dont des saisons entières de série. L’objectif est bien évidemment de faire gouter au service de SVOD et convertir les utilisateurs gratuits en abonnés.

Un nouvel abonnement Netflix pour acquérir de nouveaux clients

Après avoir augmenté les prix en France, puis lancé un service gaming gratuit pour les abonnés, Netflix tente de conquérir un nouveau public avec un abonnement ne nécessitant pas de sortir la carte bleue. Le leader des services de SVOD vient en effet de lancer une offre 100 % gratuite, sans période d’essai, au Kenya. Elle est cependant uniquement disponible sur les smartphones Android. À noter, il faudra tout de même que Netflix vérifie que l’utilisateur a bien 18 ans ou plus et qu’une adresse e-mail soit renseigné pour créer un compte.

A travers cette nouvelle formule d’abonnement, Netflix propose une expérience sans publicité. Un porte-parole du service a expliqué au média The Verge qu’un quart de la bibliothèque Netflix était disponible via cette offre gratuite. Cela concerne notamment des saisons entières de certaines productions du géant américain. Par le biais de cette formule 100 % gratuite, Netflix explique qu’il espère que les utilisateurs aimeront son service, et finiront par souscrire à une offre payante par la suite, que ce soit pour regarder plus de contenu ou profiter de plus de support de streaming.

Il reste maintenant à savoir si ce type d’offre permettra de facilement convertir des utilisateurs gratuits en abonnés. Dans le cas contraire, Netflix n’y trouvera pas de rentabilité et ne déciderait pas de possiblement étendre cet abonnement gratuit à d’autres pays. L’initiative est cependant très intéressante, et montre que la plateforme continue de réfléchir à des façons détournées d’inciter à l’abonnement. Il faut dire que Disney+ s’approche à grands pas du nombre d’abonnés de Netflix.

