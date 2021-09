Amazon dévoile de nouvelles liseuses Kindle Paperwhite

Et c’est un échec… Amazon Canada vient en effet de dévoiler par mégarde deux nouveaux produits Kindle PaperWhite. La plateforme d’e-commerce a bien évidemment rapidement réagi en supprimant les pages de ces nouvelles liseuses. L’officialisation ne devrait ainsi plus tarder. Bonne nouvelle, cette fuite d’information nous a permis de récolter moult informations sur ces futurs appareils.

Les nouvelles Kindle Paperwhite font surface

Lundi 20 septembre, le site GoodEReader a rapporté qu’Amazon Canada avait publié un tableau de comparaison entre deux nouveaux produits Kindel Paperwhite, non officialisés pour le moment. Même si le tableau a rapidement était supprimé, cela n’a pas empêché certaines personnes de récolter les données autour de ces futures liseuses Amazon.

Les deux produits issus de ce tableau sont : la Kindel Paperwhite, proposée à 149,99 $ CA (environ 100 € HT) et la Kindle Paperwhite Signature Edition à 209,99 $ CA (environ 140 € HT). On découvre que les deux produits profitent d’un écran e-ink de 6,8 pouces, contre 6 pouces pour le modèle précédent. Concernant la version Signature, elle est la seule à profiter de la charge sans fil, mais aussi la luminosité automatique et plus de stockage.

Dans les détails, la nouvelle Kindle Paperwhite profitera de 8 Go de stockage pendant que l’édition Signature aura droit à 32 Go. La résolution sera la même que les modèles précédents, 300 ppi. Le nombre de LED pour l’éclairage de l’appareil est cependant passé de cinq à 17. De plus, la température des couleurs devrait être réglable.

On retrouve ensuite la certification d’étanchéité IPX6 et une compatibilité avec le réseau Wi-Fi. Cependant, la firme américaine n’indique pas si les nouvelles Kindle profitent toujours d’un port Micro USB. Il faudra donc attendre une officialisation afin de savoir si l’USB-C deviendra la nouvelle norme des tablettes Amazon.

