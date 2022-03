iPad Pro : puce M2 et MagSafe pour l’automne 2022

Comme tous les dimanches, Mark Gurman vient partager sa nouvelle newsletter Power On, et donc des informations supplémentaires sur les projets d’Apple. Le journaliste de chez Bloomberg est ainsi venu préciser la prochaine génération d’iPad Pro. Prévues pour cet automne 2022, ces tablettes auraient droit à deux gros ajouts : le remplacement de la puce M1 par la M2 ainsi que l’arrivée de technologie MagSafe.

Quoi de neuf pour les iPad Pro en 2022 ?

L’année dernière, Apple est venu faire sa petite révolution avec ses iPad Pro en y implémentant la puce M1, soit la même que les derniers Mac mini, MacBook Air, MacBook Pro et iMac. Depuis, l’iPad Air de 5e génération annoncé début mars en a aussi profité. Seconde nouveauté importante, mais uniquement réservée au modèle de 12,9 pouces : un écran mini-LED. Là aussi, la technologie a transité sur d’autres produits Apple, les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces annoncés fin 2021.

Concentrons-nous maintenant sur la génération d’iPad Pro prévu pour 2022. D’après de précédentes rumeurs, le modèle 11 pouces serait une nouvelle fois dénué d’écran mini-LED. En décembre, Mark Gurman expliquait que les deux modèles auraient droit à un changement esthétique avec l’arrivée d’un dos en verre. Sous le capot, il supputait aussi l’arrivée de la technologie MagSafe, déjà introduite sur les iPhone 12 et iPhone 13, et même la charge sans fil inversée pour redonner un peu de jus à un iPhone ou des AirPods.

Quelques mois plus tard, Mark Gurman est revenu parler des iPad Pro. À travers sa newsletter Power On parue ce dimanche, il vient tout d’abord préciser que les tablettes profiteraient de la puce M2 (gravée en 4 nm). Cela serait ainsi une bonne nouvelle pour cette gamme afin de la différencier du tout dernier iPad Air tournant sous puce M1. Le journaliste est ensuite venu réitérer la présence de la technologie MagSafe. Pour finir, il a souligné que ces produits seraient lancés durant l’automne, soit entre septembre et novembre 2022.

