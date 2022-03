Apple : les iPad Pro OLED avec ProMotion prévus pour 2024

En 2024, les iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces pourraient adopter un écran OLED fourni par LG Display. ProMotion serait également amélioré.

De l’OLED pour les iPad Pro de 2024

À l’heure actuelle, la gamme d’iPad Pro se compose d’un grand modèle de 12,9 pouces avec un écran mini-LED et d’un modèle de 11 pouces équipé d’un écran LCD, plus petit et moins onéreux.

Lors de sa keynote du 8 mars 2022, Apple a présenté un nouvel iPad Air doté d’une puce M1 et compatible 5G. De fait, le nouvel iPad Air 5 se rapproche de l’iPad Pro 11 pouces, et n’a plus grand-chose à lui envier. Cependant, Apple travaillerait afin de redonner une plus-value à ses tablettes les plus haut de gamme. Selon Ross Young, la firme de Cupertino pourrait utiliser la technologie d’écran OLED pour les deux tailles d’écran de ses tablettes haut de gamme.

Young cite un récent rapport du site Web coréen The Elec, qui affirme que LG serait en passe de fournir des écrans OLED pour les modèles d’iPad Pro de 11 pouces et 12,9 pouces, tandis que Samsung viserait à fournir des écrans OLED pour le modèle de 11 pouces uniquement. Le rapport indique que ces modèles d’iPad Pro devraient être lancés en 2024.

Nouvelle structure d’écran et ProMotion amélioré

Ces futurs iPad seraient équipés d’une structure en tandem à deux couches afin de livrer des écrans OLED capables de proposer une meilleure luminosité ainsi qu’une plus grande durée de vie. De plus, la technologie LTPO serait capable de descendre à 10 Hz, à l’instar des iPhone 13 Pro, contre 24 Hz actuellement.

La technologie mini-LED actuellement utilisée sur les iPad Pro 12,9 pouces

Pour la prochaine version attendue en fin d’année, Apple devrait notamment inclure la puce Apple M2, de nouvelles batteries, de nouveaux capteurs photo et une nouvelle technologie de recharge sans fil. Il faudrait patienter jusqu’en 2024 pour voir arriver ces fameux écrans OLED.