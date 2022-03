Ninebot lance les trottinettes électriques Kickscooter D18E, D28E et D38E

Segway vient faire son grand retour sur le marché des trottinettes électriques en ce mois de mars 2022. En effet, la société est venue lever le voile sur trois modèles Ninebot : le Kickscooter D18E, D28E et D38E. L’objectif est simple : fortifier son offre face aux modèles les plus en vogue (notamment ceux de chez Xiaomi).

Les nouvelles trottinettes électriques Ninebot Kickscooter D18E, D28E et D38E

Segway et Ninebot sont de retour sur le marché français avec les Kickscooter D18E, D28E et D38E avec comme objectif de déloger se place de leader Xiaomi. Pour commencer, ces modèles ont un nom très révélateur. En effet, elles proposent respectivement 18 km, 28 km ou 38 km d’autonomie.

Adoptant un gabarit léger et pliable, les nouvelles Ninebot Kickscooter D18E, D28E et D38E s’adressent directement à un public précis : les personnes vivant en ville. Pour plus de confort et de tenue de route, cette gamme dispose de roues à pneus gonflables de 10 pouces. La société assure d’ailleurs avoir ajouté des gommes plus résistantes par rapport à la génération précédente, une information importante qui pourrait éviter plus durablement la crevaison.

Au niveau du moteur, ce dernier est directement intégré dans la roue avant. Ce dernier est de 250 W (500 W en crête) pour la Ninebot Kickscooter D18E ; 300 W (600 W en crête) pour la D28E ; et 350 W (700 W en crête) pour la D38E. La vitesse maximale atteignable pour ces trois trottinettes électriques est de 25km/h. Pour le freinage, il est assuré par un frein à tambour présent sur la roue arrière.

Pour afficher autonomie, vitesse ou mode de conduite, ces modèles ont droit à un écran LCD couleur. Des feux à l’avant et à l’arrière ainsi que des catadioptres sont de la partie pour assurer votre visibilité en soirée. À noter, une application permet par exemple de verrouiller (en Bluetooth) ces trottinettes électriques. Côté poids, les Ninebot Kickscooter D18E, D28E et D38E font respectivement 14,8 kg, 15,3 kg et 16,3 kg.

Voici la grille tarifaire pour ces trottinettes électriques Ninebot :