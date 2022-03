Test – Asus ROG Delta S : Un casque vraiment bien fini

Dans la continuité des articles autour du montage d’un PC avec ASUSPCDIY, nous vous présentons aujourd’hui un nouveau périphérique : le casque Asus ROG Delta S. Un casque filaire plutôt haut de gamme, que ce soit dans le design et dans la finition ou encore dans la partie audio. Que vaut-il ? C’est ce à quoi nous allons répondre tout au long de cet article.

Unboxing

Dès l’ouverture de la boîte, on sent que nous sommes en présence d’un produit qualitatif. Le casque est bien emballé et est accompagné de ses différents accessoires. Ces derniers sont relativement peu nombreux, il faut le souligner. En effet nous retrouvons un câble d’extension en USB-C vers USB 2.0, le micro détachable ainsi que des mousses supplémentaires, en tissu. Celles d’origines étant en simili cuir.

Design

Sur le côté gauche de cet Asus ROG Delta S nous retrouvons les différents boutons. Ils permettront de régler le son, d’activer/désactiver le micro, ou encore de gérer les bandeaux LED situés de part et d’autre du casque. En effet, ce dernier est bien entendu compatible Aura Sync. Il dispose donc d’une compatibilité avec tous vos autres périphériques de la marque. Un joli logo ROG est présent sur chaque partie du casque, et ce dernier est également éclairé.

Le micro viendra se fixer du côté droit, via un port jack 3.5mm. L’arceau qui viendra se poser sur votre tête est très confortable. Il est en simili cuir et offre une très belle finition. le réglage est également simple et efficace et le casque conservera un bon maintien.

Performances

Parlons maintenant performances, en commençant par les données techniques de la bête. Vous pourrez les retrouver dans le tableau ci-dessous.

Impédance 32 Ohm Plage de fréquence des écouteurs 20 ~ 40000 Hz Plage de fréquence du micro 100 ~ 10000 Hz Sensibilité du micro -40 dB Spatialisation du son Virtual 7.1 Poids 300g

Comme vous pouvez le voir, nous retrouvons une spatialisation du son en 7.1, de manière virtuelle. Cela veut dire que le logiciel du casque va être capable d’émuler un son en 7.1 afin de vous immerger au maximum dans votre jeu, votre film ou autre. Cela fonctionne plutôt bien, surtout dans des jeux comme Call of Duty par exemple, où le son est une composante très importante du gameplay. Vous pourrez régler le Asus ROG Delta S via le logiciel maison : Armoury Crate. Ce dernier vous permettra de régler l’égaliseur, les basses, différents réglages du micro ou encore d’activer le son surround virtuel (7.1). Le microphone intègre de base une annulation du bruit via l’IA. Cette dernière sera, pour moi, caduque via l’utilisation de la réduction de bruit Nvidia, si vous disposez du matériel compatible.

Conclusion

Ce casque Asus ROG Delta S dispose d’un design bien réussi et de finitions exemplaires. Le tout offre un confort non négligeable, pratique pour les longues sessions de jeu. L’ajout de mousses supplémentaires en tissu est bien pratique pour éviter de suer des oreilles en plein été. La qualité sonore est en adéquation avec le reste, le son est d’une bonne qualité que ce soit pour le jeu vidéo, du vocal ou encore simplement regarder des vidéos. Le micro est quant à lui également très efficace et offre, en plus, une certification Discord et Teamspeak.

Si vous souhaitez vous le procurer, direction Amazon où il est disponible au tarif de 189.99€.

