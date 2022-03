Apple annonce l’iPad Air 5 : une tablette avec puce M1 et 5G pour 669 €

Lors de la keynote du 8 mars 2022, Apple a annoncé l’iPad Air 5 juste après l’iPhone SE 5G. Parmi les nouveautés majeures, on retrouve la puissance de la puce M1, la compatibilité 5G ou encore l’apparition de Cadre centré.

Un iPad Air 5 survitaminé à la puce M1

Après des semaines de rumeurs, Apple vient de présenter la cinquième génération de son iPad Air. Sans grande surprise, il reprend le châssis de la dernière génération, mais Apple dote sa nouvelle tablette la puissance de la puce M1. La firme de Cupertino vante une partie CPU 60% plus rapide que la génération précédente et un GPU deux fois plus rapide.

L’iPad Air 5 propose toujours Touch ID sur sa tranche. Il embarque la 5G, le Wi-Fi 6, ainsi qu’un capteur 12 MP ultra grand-angle en façade, alors que son prédécesseur était seulement doté d’un capteur selfie de 7 mégapixels.

La nouvelle caméra avant bénéficie en outre de la fonctionnalité « Cadre centré » qui permet d’ajuster le cadrage de l’image en fonction de la position des personnes présentes lors d’un appel vidéo. Autre nouveauté, le port USB-C est deux fois plus rapide, mais Apple réserve le Thunderbolt aux iPad Pro et aux Mac.

Prix et disponibilités de la nouvelle tablette d’Apple

La tablette reste compatible avec le Pencil 2, ainsi qu’avec le Magic keyboard. En ce qui concerne les coloris, vous aurez le choix entre gris sidéral, lumière stellaire, rose, violet et enfin un tout nouveau bleu. Il n’existe que deux configurations de stockage, 64 Go ou 256 Go.

Apple a annoncé les précommandes pour le 11 mars et la commercialisation en France sur le site et dans tous les Apple Store pour le 18 mars. Le ticket d’entrée est de 669 € pour la version de base à 64 Go.

