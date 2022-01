iPad Air 5 : une arrivée au printemps 2022, voici les nouveautés à venir

Apple s’apprête à faire son grand retour durant le printemps 2022 avec de nouveaux produits. Selon de nouvelles rumeurs, la firme à la pomme annoncerait à cette période l’iPad Air 5. Ce modèle devrait notamment s’acquitter de plusieurs nouveautés introduites sur l’iPad mini 6 dévoilé en septembre 2021, soit une compatibilité 5G, la dernière puce A15 des iPhone 13 ou encore une partie photo améliorée.

L’iPad Air 5 commence à faire parler de lui

Alors que de précédentes rumeurs sont venues dévoiler les grosses nouveautés de l’iPad Pro 2022, c’est maintenant le prochain modèle Air qui faire parler de lui. Durant le week-end, le site MacRumors est en effet venu relayer les dernières informations publiées par Mac Otakara à propos de l’iPad Air 5. Pour rappel, ce blog japonais avait notamment dévoilé des informations justes sur la fiche technique de l’iPad Air 4 sorti en 2020.

Pour commencer, le site est venu annoncer quelques bonnes nouvelles pour cette génération de tablettes Apple. Pour commencer, l’iPad Air 5 devrait embarquer une nouvelle puce : la A15 Bionic, soit la même version embarquée dans les iPad mini 6 et légèrement dérivée de celle des iPhone 13 et 13 mini. Tout comme la dernière tablette miniature et les iPad Pro 2021, cette 5e génération d’iPad Air devrait aussi profiter d’une nouvelle caméra selfie ultra grand-angle de 12 Mpx. Cette dernière permettrait ainsi de profiter de la fonction « Cadre centré » permettant de suivre votre visage lors d’un appel vidéo. A l’arrière, un nouveau flash True Tone Quad-LED serait de la partie.

Côté design, Mac Otakara explique que l’iPad Air 5 continuerait à profiter d’un design similaire à la 4e génération. Cela signifie que l’écran de 10,9 pouces bord à bord, le capteur photo à l’arrière, le capteur d’empreintes digitales Touch ID sur le bouton de verrouillage ainsi que l’USB-C seront toujours présents. Concernant l’annonce de ce nouveau modèle, plusieurs sources chinoises du site se tournent vers une présentation de la part d’Apple pour le printemps 2022, notamment aux côtés de l’iPhone SE 3 ou encore de l’iMac Pro 27 pouces.

